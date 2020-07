Skjøt bjørn i Innlandet

Det ble søndag gitt tillatelse til felling av bjørnen, som samme dag hadde skadet to tikker i Klettdalen i Tolga. Fylkesmannen ga muntlig tillatelse til skadefelling.

"Ut fra en samlet vurdering med vektlegging av potensialet for framtidige skader dersom bjørnen fortsatt oppholder seg innenfor beiteområdene, finner Fylkesmannen å kunne tillate skadefelling på en – 1 – bjørn innenfor et nærmere avgrenset område og tidsrom som framgår av vilkårene for tillatelsen. Tolga kommune har ansvaret for å lede gjennomføringen av fellingsforsøket", skrev Fylkesmannen i den skriftlige tillatelsen.

Ble observert

Mandag formiddag ble bjørnen observert i Tynset, hvor den ble felt to timer senere.

– Fellingsforsøket ble igangsatt etter en bjørneobservasjon varslet langs veien til Spekedalen litt før klokken 12.00, og etter kjapp mobilisering og sporing med hund lyktes vi altså å ta ut skadegjøreren som hadde tatt sau i området herfra og nordover på grensa mellom Tynset og Tolga de siste dagene, opplyser Ole Sylte Heggset, rådgiver i Alvdal kommune i en epost til Nationen.

– Hund godt, effektivt og samfunnsbesparende verktøy

Han mener at bruken av hund har vist seg å være svært effektiv i jakt på bjørn.

– Vi i fellingslaget og fra kommunal landbruks-/miljøforvaltning ønsker å trekke fram at hund igjen viser seg å være et godt, effektivt og samfunnsbesparende verktøy i felling av rovdyr. Vi har over flere år sett at hunder trent på bjørn fungerer, og gjennom 2019 og hittil i år har det ved flere anledning vært gjennomført effektive fellinger av ulv med bruk av løs, på drevet halsende hunder. Etter at både vi og andre fellingslag, samt svenskene, nå har demonstrert at bruk av hunder fungerer effektivt og godt på ulv, forventer vi at vi i dialogen mot Miljødirektoratet og SNO nå kan få økte muligheter til å trene opp hunder til slik bruk.