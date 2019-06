Skjebnedag for studiestedene Nesna og Sandnessjøen

Universitetet ble opprettet for tre og et halvt år siden da Høgskolen i Nesna og Høgskolen Nord-Trøndelag ble slått sammen med Universitetet i Nordland. Universitetet har studenter fordelt på ni studiesteder, men onsdag blir dette etter alt å dømme redusert til sju.

– Den beste løsningen på lang sikt

I april ble planene om ny struktur, uten Nesna og Sandnessjøen, kjent. Konstituert rektor Hanne Solheim Hansen omtaler planene som en «omstrukturering for vekst».

– Dette handler om å finne den beste løsningen for Nord universitet på lang sikt. Vi må ha mer forskning, høyere og lik kvalitet i utdanning og disponere ressurser fra infrastruktur til faglig utvikling, sa hun i en pressemelding da den endelige innstillingen var klar. Hun mener den ivaretar hensynet til rekruttering av lærere og sykepleiere på Helgeland, skriver Universitetsavisa.

Motstanderne av den planlagte nedleggelsen har på sin side blant annet pekt på at lærerutdanningen i Nesna scorer høyt på både resultater og elevtilfredshet.

De som kjemper for å beholde de to studiestedene, har fortsatt ikke gitt opp, og flere av dem har reist til Værnes, der styret skal møtes for å avgjøre veien videre.

– Hvis styret legger ned campus Nesna og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen, vil vi ta i bruk alle muligheter til å stoppe vedtaket, sa leder Jenny Myklebust i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland i en pressemelding før helgen. Aksjonen mener forslaget om nedleggelse er uakseptabelt.

Nybø vil ikke overstyre

De kan ikke regne med å hente støtte hos regjeringen og statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V). Hun har forståelse for at folk reagerer på nedleggelsen på Nesna, men har inge planer om å overprøve styrets vedtak. SV-leder Audun Lysbakken er blant dem som har vært kritiske til nedleggingsplanene, og partiet fremmet forslag på Stortinget om å bevare studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen.

– Det er styret som har fått det ansvaret, og det er de som skal gjøre sine vurdering på styremøtet onsdag, sier Nybø til Rana No. Hun sier et bredt stortingsflertall har bestemt at det er opp til institusjonene selv å vurdere hva som er en hensiktsmessig studiestedsstruktur.

– Det stemte også SV for, sier Nybø.

Vil ha pengene tilbake

Nesna-ordfører Hanne Davidsen (Ap) har sågar truet med å kreve tilbake 130 millioner kroner, som var Høgskolen i Nesnas bidrag i fusjonen, dersom studiestedet droppes.

– Vi ønsker altså å gå ut av Nord universitet. Da ønsker vi å ta med oss alle pengene, alle ansatte og all aktivitet – og eventuelt gå inn i en ny fusjon, sa Davidsen til NRK i helgen.

Rektor Hansen sier Nesna kommune ikke kan reversere fusjonen, og hun påpeker at pengene kommer fra Kunnskapsdepartementet.

– Etter fusjonen har vi hatt ett budsjett for hele Nord universitet. Vi deler det ikke på Nesna og alle dem som gikk inn i fusjonen, forklarer Hansen.