Skipsfartsnæringen må kutte CO2-utslipp – foreslår en rekke tiltak

Norges Rederiforbund, Kystrederiene, Norsk Industri og LO har samarbeidet om forslagene, som tirsdag ble overlevert næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

FNs Sjøfartsorganisasjon (IMO) vedtok i 2018 at klimagassutslippene fra skipsfarten skal halveres innen 2050, fra nivået i 2008.

Den norske nærskipsfartsflåten består i dag i stor grad av eldre skip. Et av tiltakene som foreslås, er derfor en kondemneringsordning for eldre skip.

Annonse

– Vi ønsker at beløpet i kondemneringsordningen i større grad skal reflektere skipenes verdi. Dette vil gi større insentiv for å få gamle skip ut av markedet og samtidig sikre at rederiene har egenkapital til å investere i nye, grønne skip, sier direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene.

Det er også et ønske at HMS-krav og arbeidsmiljøstandarder skal vektlegges mer.

– Slik kan vi unngå at den norske verft og leverandørindustrien taper i konkurranse med utenlandske aktører med lavere standarder, sier leder Hans-Christian Gabrielsen i LO.

(©NTB)