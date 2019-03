Skaut første ulv i området på minst 150 år

– Det var ein normal ungulv på streif på 47 kilo. Det er dei vi brukar å treffe på i våre trakter, fortel rovviltansvarleg Espen Marker i Statens Naturoppsyn til Nationen. Marker er regionalt ansvarleg for Buskerud, Telemark og Vestfold.

Han var på åstaden laurdag kveld for å ta DNA-prøver av dyret.

Det er Dagbladet som først melder saka.

– Eg har ikkje nøyaktig tidspunkt for når det skjedde sist, men lokalhistorikarar har registrert at det ikkje er skote ulv her dei siste 150 åra, seier rovdyrkontakt for Statens naturoppsyn, Tom Ivar Stepien, til Dagbladet.

Stepien er kontaktmann for Statens naturoppsyn i Øvre Eiker, Kongsberg og Flesberg.

Skal ta prøver

Onsdag kveld vart ulven observert på grensa mot Rollag. Eit jaktlag som dreiv med lisensiert gaupejakt felte den vaksne ulven, og ifølgje Stepien var dette den andre ulven utanfor ulvesona det var gjeve løyve til å felle.

Dagbladet melder at det no vil verte teke prøver av ulven, mellom anna av genetiske spor, før jegeren får att dyret.

Rovviltnemndene i fire fylke utanfor ulvesona har bede om utvida lisensjakt, men desse er framleis til vurdering, ifølgje regjeringa på nett i månadsskiftet januar/februar. Med den første ulven som var felt i Hedmark i januar, markerer ulven i Buskerud ei avslutning på denne delen av ulvejakta denne sesongen.

I 2018 vart det skote 39 ulvar i Noreg, ifølgje Naturvernforbundet. Det er det høgaste talet på 100 år. I år har Regjeringa totalt gjeve fellingsløyve til 29 ulvar.