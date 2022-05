Hvert år blir elg og andre hjortedyr påkjørt av toget. Spesielt vintre med mye snø, lite mat og en stor elgbestand, fører til at mange dyr trekker til jernebanesporet.

Nå skal Bane Nor, sammen med forskere fra Ruralis og Nibio, montere nytt lydutstyr på togene som kjører på Rørosbanen og Nordlandsbanen – to strekninger med mange dyrepåkjørsler.

– Vi håper og tror denne teknologien vil være effektiv. Det er et stort problem at så mange dyr blir påkjørt av tog. Både med tanke på dyrene og deres lidelser, og for samfunnet, nabolag og jernbanens ansatte. Vi jobber derfor med flere tiltak for å få ned antall påkjørsler, sier banedirektør Vibeke Aarnes i Bane Nor i en pressemelding.

Se videoer lenger ned i artikkelen.

Reagerer ikke på tuting fra togene

De siste to årene har forskerne samlet inn mye verdifull kunnskap om hva som skremmer elgen og hvordan den oppfører seg når den blir skremt.

– Tidligere forskning har vist at dyrene reagerer lite på tuting fra togene. Vi har imidlertid vist at det er mulig å få elgen til å flykte ved å bruke lyder som dyrene kobler med noe farlig og skremmende. Best respons har vi fått når vi bruker menneskestemmer. Det gir bedre effekt enn både bjeffing fra hund og ulvehyl, sier Ruralis-forsker Aina Winsvold, som leder Viltvarslingsprosjektet i Norge, ifølge pressemeldingen.

I videoen under ser du hvordan elgen knapt letter på ørene når toget tuter:

Reaksjonen til elgen er derimot helt annerledes når den hører menneskestemmer. Se videoen under:

Har også undersøkt fluktresponsen

Ifølge forskningen forlot så mange som 90 prosent av elgen fôringsplassen når den ble utsatt for skremmende lyder. Selv etter en viss tilvenning til lydene var effekten stor.

Kameraene som har vært festet i trær ved fôringsplasser for elg i Østerdalen, har dokumentert hvordan elgen reagerer på forskjellige lyder.

– Vi har også undersøkt hvilken fluktrespons de får. Målet er at elgen skal forlate togsporet raskt. Da er det viktig at vi finner lyder som gjør at de søker dekning i skogen fort, i stedet for å løpe i eller langs skinnene, sier Winsvold.

Fakta Viltvarslingsprosjektet I Norge blir mellom 1.400 og 2.000 dyr påkjørt av tog hvert år. Det er hovedsakelig elg, rådyr, tamrein og sau. Forskningsprosjektet har som mål å finne tekniske løsninger som kan redusere antall dyrepåkjørsler. Prosjektet er finansiert av Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Norske Tog og Interreg. Andre samarbeidspartnere er CargoNet og SJ. Ruralis, Institutt for rural- og regionalforskning leder prosjektet, og samarbeider tett med NIBIO, EnviroPlanning, og Sveriges Landbruksuniversitet.

Filmer dyrenes atferd

Neste steg i prosjektet er å feste spesialdesignet utstyr i førerhuset på 15-20 lokomotiver.

– Nå skal vi se om lokførerne kan sende ut et lydsignal som får dyrene til å fjerne seg fra skinnegangen. Dyrenes atferd filmes så vi kan lære mer om hvordan de reagerer og i hvilken retning de beveger seg når ulike signaler sendes ut fra tog i fart, sier Winsvold i pressemeldingen.

I tillegg til utstyr i togene skal forskerne sette opp stasjonære enheter ved tunnel- og gjerdeinnganger for å fange opp hvordan dyrene oppfører seg spesielt i disse områdene.