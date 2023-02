Skal lede bygdevekstavtale med staten: – Vi må finne flaskehalsene som hindrer utvikling

iFinnmark: Tidligere i år lyste kommunal- og distriktsdepartementet ut kommuner som kunne søke om å bli med på satsingen, hvor flere kommuner rundt om i regionen har fått innvilget søknaden sin.

Sammen med to kommuner i Trøndelag, skal Måsøy, Hasvik og Hammerfest (med unntak av Hammerfest by) samarbeide om å lage et første utkast for å vise staten hvor skoen trykker.

– Vi har allerede sett på noen av de største utfordringene kommunene opplever som er til hinder for vekst, og problemstillinger vi ikke klarer å løse på egen hånd, forklarer Johan Vaseli, som offisielt begynner i april.

– Det går på å finne flaskehalsene som hindrer utvikling på de små plassene, peke på hva det er vi trenger for å få det til, og finne ut hva staten kan bidra med. Det er ganske åpent.

Finnmarkskommunene som er inkludert er delt opp i tre separate prosjekter, eller piloter, og skal utforme sine egne utkast. Disse kommunene inkluderer blant annet Nordkapp, Porsanger, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana.

Dialog med innbyggerne

Tanken bak prosjektet er å samarbeide med staten for målrettet utvikling av Distrikts-Norge. Vaseli forklarer videre at en sentral del av prosjektet er å ha tett dialog med innbyggere og bygdelagene for å få innspill.

– Det er litt nytt for oss, men det er viktig å få med bygdelagene. Jeg tenker at hvis man skal lykkes, så må også eierskapet komme nedenfra. Det bør ikke bare være ledelsen og kommunedirektører som peker på hva som ikke funker, sier han.

– Så det vil kanskje sette best mulig fokus på problemstillingene. Det er innbyggerne som kjenner problemstillingene best, og mulige løsninger vi ikke har tenkt på. Det er som oftest bygdelagene som kjenner hjemplassene best. Det er nok der den største verdien er, og en stor positiv ressurs.

Vaseli har selv familie på flere småsteder i Vest-Finnmark, og sier det er en del av hvorfor han er engasjert i distriktsproblematikk.

– Jeg syns det er veldig spennende å få være med på og se hvordan bygdene utvikler seg. Fram til nå har jeg vært ansatt i Husbanken, så det blir artig å skifte litt. Det blir veldig artig.

Superdupert!

De tre kommunene har allerede gjennomført et møte hvor de pekte på de tre mest omfattende problemstillingene: Bolig, infrastruktur og kompetanse.

Bernth Sjursen (Ap), ordfører i Måsøy kommune, er helt enig med Vaselis perspektiv, og ser fram til å samarbeide med de to andre kommunene.

– Dette er helt superdupert, konstaterer han blidt.

– Det er veldig viktig for oss å få staten med på å satse, med alle utfordringene vi har. Drømmen er at folk skal flytte til oss, og da er vi nødt til å finne de gode løsningene for at folk skal satse.

Når det kommer til hans egen kommune, mener Sjursen at boligmangel er det første som må være på plass for å tilrettelegge for tilflyttere.

– For det første, så bygges det ikke boliger her. Med en gang man setter nøkkelen i døra går huset ned i verdi, forklarer han.

– Vi er jo veldig store på fiskeindustri, for eksempel, men for å skape arbeidskraft så er det boliger som er viktig

Sjursen nevner også viktigheten av infrastruktur, og da spesielt med tanke på nettilkobling og mobildekning. Personer som kan utføre arbeid over nettet, er avhengig av å ha effektiv nettilkobling og mobildekning.

– Slik det er nå er det ingen kommersielle aktører som bygger ut for fiber og mobildekning. Her er storsamfunnet nødt til å satse. Vi har kommet til et brytningspunkt der vi rett og slett er nødt til å sette inn tiltak.

Men aller viktigst er det kanskje at man står i fare for å ikke kunne kontakte nødetatene dersom man havner i en ulykke.

– Man må jo kunne sitte med pc-en ute på Rolvsøya uten å være redd for fiber- og mobildekning. Og man må i hvert fall kunne få ringt etter hjelp om man er i direkte livsfare.

Hjerteregionen

Alt i alt ser Sjursen fram til å jobbe videre med bygdevekstavtalen, og har stor tro på at det vil gi positive ringvirkninger.

– Jeg forventer at dette skal være en del av å få til ting i distriktene som vil bli en motkraft mot fraflytting. Det er en kjempeviktig oppgave, og den skaperviljen har vi.

– Noen ønsker å bo langt ute av byene og skape et eller annet selv, men så er det noen områder som man må utvikle. Vi som bor her har så enormt mye å vise fram, vi synes jo det er helt fantastisk å bo her. Vi vil rett og slett bare at folk skal ha lyst til å flytte hit.

Helt til slutt forteller Sjursen at da de tok fram tusjen og markerte de tre kommunene samlet, var det formet som et hjerte.

– Dette skal vi få til, sier han.

– Vi er hjerteregionen.