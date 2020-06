Skal finne falske «ville» bær

Marknaden for ville vekstar, til dømes bær og sopp, er i stor framgang – blant anna i Kina. Om produkta står fram som autentiske blir dei sett på som svært verdifulle og får prisen deretter. I Norden og Baltikum finst mengder av ville ressursar, men for at dei skal oppnå best mogleg pris er det viktig at ein kan dokumentere at dei er ekte.

Villeiande marknadsføring

På grunn av dei høge prisane florerer falske produkt med villeiande marknadsføring om opphavsstaden, skriv nettstaden Nibio.no.

– Fleire ville vekstar har nære slektningar som vert kultiverte og ikkje vert hausta vilt. Desse kan ha lågare innhald av forbindelsar som vert knytt til betre helse. Andre typar forfalskingar er at det vert oppgitt feil innhald av råvarer, eller at råvarer vert oppgitt med feil opphavsstad. For eksempel har blåbær frå Nord-Europa ein høgare verdi enn nære slektningar frå Amerika eller Kina, fortel forskar Anne Linn Hykkerud frå Norsk institutt for bioøkonomi.

Annonse

Verifisere veksestad

Saman med næringslivsaktørar og forskarkollegaer frå Finland, Estland, Latvia, Litauen og Universitetet i Tromsø (UiT) utviklarar ho metodar for å fastslå kor ekte ville vekstar er. Prosjektet NovelBaltic er no inne i sitt andre år.

– Det er komplisert å bekrefte opphavsstaden til vekstane, seier Hykkerud. Likevel er det slik at ville artar har tilpassa seg ein veksestad over lang tid. Desse tilpassingane kan føre til små endringar i arvematerialet innan same art. Om ein klarer å finne desse områda i DNA-et som skil plantar frå ulike vekstområde, vil det vere mogleg å identifisere opphavsstaden til plantane.

(©NPK)