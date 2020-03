Skal dele ut Michelin i Stavanger

Det skriver Michelin i en pressemelding, gjengitt av Stavanger Aftenblad.

– Vi er glade for å dra til Stavanger for å avduke den fremtidige utgaven av Michelin Guide Nordic Countries. Vi vil alle glede oss over den livlige byens kulinariske scene og de gode ingrediensene som regionen har å tilby, sier internasjonal direktør for Guide Michelin, Gwendal Poullennec.

Utdelingen skjer 8. februar 2021 i Stavanger konserthus.

Stavanger har to restauranter med stjerner i Michelin-guiden.

Reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger sier til Stavanger Aftenblad at det er stort både for Stavanger, regionen og Rogaland.

– Vi har fantastiske restauranter med noen av Norges beste kokker, og en region med et utsøkt utvalg av ettertraktede råvarer. Med den oppmerksomheten som Michelin-guiden gir, befester vi oss igjen som et meget spennende reisemål for matopplevelser. Vi gleder oss til å ønske kokker, presse, gjester og deltakere velkommen til Stavanger.

Årets utdeling ble gjort i Trondheim.