Skal bruke tre i ny bru over Mjøsa

Det belgiske entreprenørselskapet BESIX og italienske Rizzani skal bygge den nye Mjøsbrua i Innlandet.

Veien skal bygges mellom Moelven og Roterud, og binder de to gamle fylkene Hedmark og Oppland sammen. Byggingen inngår i et større prosjekt med 43 kilometers firefeltsvei.

Tre for klimaet

Den nye brua over Mjøsa skal bruke utstrakt bruk av tre for å oppnå et best mulig klimaregnskap, skriver Nye Veier, det statseide selskapet som står for byggingen av motorveien, i en pressemelding.

– JV BESIX og Rizzani svarer best på våre prestasjonsmål for oppdraget. Den nye motorveibrua, som blir et landemerke i Innlandet, utgjør hoveddelen av oppdraget. Entreprenørgrupperingen har valgt et brukonsept som er godt tilpasset landskapet og området, og de har levert det laveste CO2-budsjettet av de fire tilbyderne som har deltatt i konkurransen, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Det har vært et sterkt ønske om å bruke tre i brua, og blant andre fylkeskommune har tatt til orde for dette. BESIX og Rizzana går nå inn i arbeidet, med en kontrakt til en verdi av 2,55 milliarder kroner.

– BESIX/Rizzani har gjennom anbudskonkurransen og intervjuene vist at nøkkelpersonene har satt seg godt inn i prosjektet og de har gjennomgående levert gode svar. I tillegg til målene for selve brua, scorer de totalt sett godt på rettferdig arbeidsliv og miljø, kompetanse og erfaring samt risikovurdering. Nå ser vi fram til en god konkretiseringsfase med selskapene, sier Aanesland.

– Valg av tre i en gitterdragerløsning i konstruksjonen reduserer vekten av overbygningen med 17 prosent sammenlignet med bruk av betong. Dette reduserer videre omfanget av fundamenteringen som igjen er positivt både for CO2-regnskapet og totalkostnaden på byggeprosjektet, sier utbyggingsdirektør i Nye Veier, Øyvind Moshagen.

Treindustrien er positive

Treindustrien, som representerer den tremekaniske industrien i Norge, er glad for at det vil bli brukt tre i den nye brua.

– Det er svært bra at løsninger med lavest klimagassutslipp vektlegges. Det er stilt materialnøytrale krav til klimagassutslipp, og et konsept med utstrakt bruk av tre vinner fram. Det sier noe om potensialet for bruk av tre i hele byggenæringen, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien i en pressemelding.

– At norske entreprenører, rådgivere og arkitekter vinner fram med sin kompetanse og skal bruke tre som materiale legger til rette for store muligheter for trebasert industri og norsk byggenæring. Nye Veier vet i dag ikke hvem som skal levere trekonstruksjonen, men broen skal bygges i hjerte av en region for treindustri og med stor tilgang av råvarer. Det legger til rette for kortreiste, industrialiserte løsninger i tre, mener hun.

Fylkesmann Innlandet, Knut Storberget, har tidligere sagt at "ei Mjøsbru i tre vil utvilsomt bli et nasjonalt landemerke".

– Også fordi den vil bli verdens lengste i sitt slag, og derved bli et viktig signalbygg og driver i utviklingen av trebasert verdiskaping