Ga sauene skylden etter å ha ødelagt 1300 år gammelt britisk monument

Den britiske bonden mente først det var sauene hans som hadde laget et sju meter langt hull i vollene Offa's Dyke, men innrømmet senere at skadene var kommet etter at han kjørte over vollene med en firhjuling og andre maskiner på gården, skriver avisa Independent.

Offa's Dyke er forsvarsvoller ved grensen mellom England og Wales, og strekker seg på omtrent 240 kilometer. Selve vollen ble bygget på 700-tallet, mens deler av den kan ha enda eldre opprinnelse.

Og det var nettopp at vollene er så gamle som ble trukket fram i retten.

Annonse

– Dette monumentet har nasjonal, og jeg tror ikke jeg overdriver når jeg sier at det også har internasjonal betydning. Jeg ville trodd du viste det, sa dommer Rhys Rowlands.

Rowlands la til at unnskyldningen om at det var sauene som stod bak, var utrolig latterlig.

Bonden hadde brukt deler av vollene som en vei for å komme seg til og fra to forskjellige beiter, og han hadde derfor kjørt med maskiner over vollen.

Han er dømt til å betale 2000 pund for skadene han har påført vollene.

Bondens advokat forteller at bonden har tatt lærdom av hendelsen. Bonden innrømmet skyld da han møtte i retten.