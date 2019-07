Sju personer druknet i første halvdel av juli

Drukningstallene for første halvdel av juli viser like mange omkomne som for samme periode i fjor. Seks av de sju omkomne er over 45 år, og det er menn som dominerer statistikken.

– Det er lite hyggelig å konstatere at de høye sommertallene fra i fjor, fortsetter i år. Fram til 1. juli registrerte vi 15 færre drukninger enn i 2018. Men det er altså julitallene som ser ut til å bli like dystre som i fjor, sier kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet i en pressemelding.

Han oppfordrer folk om å bli flinkere til å tenke på egen sikkerhet under bading og aktiviteter i og ved sjøen.

Så langt i år har 45 personer druknet i Norge. Det er 15 færre enn i samme periode i fjor. Ifølge Redningsselskapet kan dette skyldes en kjøligere sommer sammenlignet med fjorårets varmesommer.