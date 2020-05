Sju av ti i distriktet er misfornøyde med veiene

Det viser en undersøkelse Kantar har gjennomført for NAF.

På landsbasis svarer 40 prosent at de er tilfreds med veistandarden, mens 34 prosent ikke er det. Blant dem som bor minst sentralt, er derimot 69 prosent ikke tilfreds, mens 25 prosent er det.

– Dette er et sterkt signal om at noe må gjøres med forfallet på veiene, og vi etterlyser løsninger fra politikerne før neste tolvårsplan for samferdsel legges fram om ett år, sier administrerende direktør Stig Skjøstad i NAF.

Forfallet på fylkesveiene er beregnet til mellom 60 og 70 milliarder kroner, og på riksveiene mellom 30 og 50 milliarder. Blant annet mangler det 1.660 kilometer midtrekkverk, og 1.500 kilometer vei er for smal for gul midtstripe.

– Ett år før neste Nasjonal Transportplan (NTP) legges fram, foreligger det ingen helhetlig plan for hvordan dette skal utbedres, sier Skjøstad.

