Som første aktør i Norge har Lofotprodukt inngått samarbeid med appen Bower, som gjør det mulig for forbrukerne å pante emballasje.

– Vi har de siste årene gjort flere emballasjeforbedringer på våre produkter for å øke holdbarhet og redusere matsvinn, og jobber med flere nye løsninger for resirkulering og avfallsreduksjon. Nå håper vi å få med oss forbrukerne til å pante makrellboksen, sier daglig leder i Lofotprodukt, Øystein Rist, i en pressemelding.

Pant med app

Med appen Bower kan forbrukeren skanne strekkoden på boksen, levere emballasjen til nærmeste gjenvinningsstasjon og samle pantepenger direkte på mobilen.

Ifølge Rist kan alle produktene fra Lofoten pantes i appen, men panter man Lofoten Makrell i tomatboksene får man ekstra pant.

– Bower har på kort tid blitt stort i Sverige, og som første aktør i Norge starter vi med makrell i tomat for å teste interessen i det norske markedet. På sikt håper vi at dette kan skape gode vaner hos forbrukerne, også når det kommer til andre type produkter og emballasje, legger Rist til.

Mye å hente for miljøet

Ifølge sjømatprodusenten spiser over 70 prosent makrell i tomat. Det tilsvarer over 30 millioner kroner i året.

– Hvis vi kan bidra til at enda flere makrell i tomat-spisere leverer makrellboksen til nærmeste gjenvinningsstasjon istedenfor at den havner i søpla, er det mye å hente for miljøet, mener Rist.

Materialet fra makrellboksen kan ifølge Grønt Punkt Norge gjenvinnes i det uendelige – til alt fra nye makrell i tomatbokser til broer, tog og sykler.