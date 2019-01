Sjømatnæringa vil ha sjømat-flyplass i Bodø

Næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene (tidlegare NSL) jobbar for at den nye flyplassen i Bodø skal byggjast slik at han kan ta ned store transportfly som kan frakte sjømat.

I februar 2017 vart det kjent at den noverande flyplassen i Bodø skal erstattast av ein ny og større flyplass. Den nye lufthamna skal etter planen stå ferdig i 2025, skriv IntraFish.no.

For laksenæringa har utfordringa vore at den sivile delen av den noverande flystripa ikkje har vore lang nok for å handtere store laksefly til Asia.

– Det er viktig at den nye flyplassen blir bygd for framtida. Bodø kan bli ein transport-hub for sjømat i mykje større grad enn byen er i dag. Her får vi flotte moglegheiter til å kombinere flytransport med veg, bane og sjø. Men det føreset at flystripa blir tilstrekkeleg lang, i tillegg tilpassa store transportfly på annan måte. Ein slik flyplass vil også kunne ta imot større passasjerfly enn det dagens flyplass gjer. Turisme vil i framtida bli viktigare for landsdelen, seier Kjetil Hestad til IntraFish. Han er fagsjef i Sjømatbedriftene (tidlegare Norske Sjømatbedrifters Landsforening).

Hestad har allereie tatt saka opp på Stortinget.

Avinor er i gang med å planleggje korleis den nye flyplassen i Bodø skal sjå ut og kva den primært skal brukast til.