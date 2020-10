Sjømatbedriftene ber om meir pengar til veg og skredsikring

Det er på budsjetthøyringa i transport- og kommunikasjonskomiteen torsdag at Eriksson vil be Stortinget gi meir til veg- og skredsikring, skriv Ilaks.

– Det paradoksale er at det er i dei områda med høgast verdiskaping ein har dei dårlegaste vegane. Dette må det gjerast noko med. Politikarane må vakne og leggje betydeleg større vekt på behovet næringslivet har for infrastruktur, seier administrerande direktør i Sjømatbedriftene Robert Eriksson i ei pressemelding.

Sjømatbedriftene skriv at eit av hovudsatsingsområda deira innan vegsektoren er skredsikring. Mange av dei områda som er utsette for skred, angår òg sjømatnæringa.

– Vi foreslår at det blir etablert ein nasjonal skredsikringsplan, ein tolvårs-plan, og at denne blir ein tydeleg, forpliktande og integrert del av Nasjonal transportplan, seier Eriksson i pressemeldinga.

Sjømatbedriftene foreslår at det blir sett av 50 milliardar kroner til skredsikring over ein periode på 12 år. Dei vil at planen skal innebere sikring av alle skredpunkt med skredfaktor som er høg eller middels.

– Vi foreslår å styrke løyvingane til riks- og fylkesvegar med 5,3 milliardar kroner kvart år dei neste 15 åra. Mange av dei viktige næringsfartsårene er riks- og fylkesvegar. Havbrukssektoren eller fiskerinæringa ligg ikkje langs E6, seier Eriksson.

