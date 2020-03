Sjømat Norge avlyser årskonferanse

Arrangementet, som også skulle inneholde generalforsamling, skulle etter planen foregå i Bodø 31. mars. Tirsdag valgte imidlertid Sjømat Norges styre å avlyse konferansen.

– Det er selvsagt uheldig at vi ikke kan gjennomføre vårt viktigste arrangement i løpet av året. Vårt arrangement samler ledere og sentrale aktører i hele sjømatnæringen. Det sier seg selv at vi kan ikke utsette hele næringen for en slik risiko, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark.

Generalforsamlingen vil bli gjennomført digitalt.