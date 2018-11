Sjøforsvaret: – Ny og kompleks fase i bergingsarbeidet for KNM Helge Ingstad

– Vi beveger oss nå inn i en stor og kompleks fase, hvor fokuset er ligger på heving av fregatten og til den er transportert til Haakonsvern. Vi har en plan, som vil bli både kvalitetssikret og verifisert, sa sjef for Maritime kapasiteter, flaggkommandør Thomas Wedervang, under en pressekonferanse søndag.

På pressekonferansen understreket Wedervang at de ønsker å få hevet fregatten så fort som mulig, men ønsker ikke å gå på kompromiss med sikkerheten.

Annonse

Kranbåten Gulliver ankom havaristedet til KNM Helge Ingstad søndag, hvor det pågår krevende sikringsarbeid av den 5.000 tonn tunge fregatten. Den Luxembourg-flaggede kranbåten dro fra Nederland onsdag og har en løftekapasitet på 4.000 tonn.

Også søsterskipet Rambiz er på vei. Begge kranbåtene vil bidra i bergingsarbeidet, opplyser Wedervang videre.

KNM Helge Ingstad har ligget i fjæresteinene like nord for Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland i halvannen uke. Forsvaret har tidligere opplyst at det vil ta minst tre uker før fregatten er hevet og på plass på Haakonsvern.