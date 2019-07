SJ regner med 45 prosent passasjervekst på Dovrebanen

I 2018 var det 839.000 reisende på Dovrebanen, ifølge tall fra SSB. I anbudsdokumenter skriver SJ at de beregner at passasjermengden vil øke med nesten 50 prosent i løpet av 10 år, til over 1,2 millioner reisende.

Direktør Bendek Maarmann-Moe i SJ Norge sier til Trønder-Avisa at de ser et kjempestort potensial i strekningen.

– Det er få byer i Europa det reiser så mange mellom hver dag som Oslo og Trondheim. Fly tar mye av den reisingen i dag, og vi ønsker å flytte mye mer av den over på tog, sier Maartmann-Moe.

SJ planlegger flere tiltak for å gjøre togstrekningen mer attraktiv for publikum, som doble togsett på fredager og søndager, samt gjennom å øke fra tre til seks avganger daglig i begge retninger fra 2022.

Dovrebanen er den eneste strekningen i trafikkpakke nord hvor det svenske selskapet venter å gå med overskudd om passasjermengden øker, slik som beregnet, ifølge avisen.

SJ Norge overtar i juni neste år driften av totalt sju togstrekninger og driften av togtilbudet på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen. Avtalen gjelder ut 2030.

