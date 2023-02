– Sivil ulydighet helt nødvendig

Mandag morgen måtte både byråkrater på vei til jobb og skoleelever ta seg en ekstra pause i Regjeringskvartalet. Tvers over byggearbeidene etter 22. juli-terroren aksjonerte noen titalls ungdommer mot Statens håndtering av de ugyldige vindmøllene på Fosen-halvøya.

Da det rundt klokken 08 ble kjent at de ansatte i Olje- og energidepartementet (OED) og seks andre departement ble oppfordret til å jobbe hjemmefra mandag, brøt jubelen løs.

– Den sivile ulydigheten er helt nødvendig etter at departementet i 500 dager har ignorert Høyesteretts dom, sier MDG-lederen Arild Hemstad mens han ler litt over hjemmekontor-løsningen.

– Departementet bør ikke åpne før de har funnet en løsning som kan fjerne denne skampletten på norsk historie, sier han til Nationen.

I forrige uke kunne Nationen avsløre at staten ønsket å heller flytte reinbeitedistriktene og samen enn vindmøllene, selv om Høyesterett har kjent konsesjonene til turbinene for ugyldige.

Denne «løsningen» er avvist av de berørte. Advokat Andreas Brønner, som er advokat for Sør-Fosen sijte, sier at det ikke er aktuelt å flytte.

– De har jo vunnet i Høyesterett og da er det ikke aktuelt å stikke halen mellom beina og flytte for å redde vindkraften, sier han om sine klienters syn på saken.

Politiet: – De må gjerne stå her

Mens en mindre gruppe aksjonister blokkerte inngangsdøren til departementet som tapte saken om konsesjonene, gjorde anslagsvis hundre andre demonstranter det vanskelig å bruke det trange fortauet utenfor.

– Vi er her for å verne ytringsfriheten, så for vår del må de gjerne stå her, sier politiets innsatsleder Brian Skotnes om demonstrantene.

Annonse

– Vi vil ikke gripe inn før det kommer en eventuell begjæring fra grunneier eller at det skulle skje noe akutt, fortsetter han.

Innsatslederen mener beslutningen om et hjemmekontor letter situasjonen. Natt til mandag ble 13 aktivister båret ut av politiet fra departementets foaje hvor de hadde oppholdt seg siden torsdag i forrige uke.

Stikk mot natt-aksjonen

MDG-lederen mener departementets ansatte bør holde seg hjemme til de har funnet en løsning. Han får støtte fra en annen markant miljøverner. Også Truls Gulowsen, leder av Norges Naturvernforbund (NNV), ga uttrykk for sin støtte til aksjonen.

– Dette er en sjelden riktig og viktig aksjon. Samene har vært tålmodige i mer enn 500 dager siden Høyesteretts dom, de har fulgt alle prosesser, sier han til Nationen.

– Det virker som om staten ikke har vært vant til å tape høyesterettsdommer, og ikke het vet hvordan man skal opptre. Dette må ha vært en god læringsprosess for dem.

– Nå må de enten rive alle eller deler av vindparken, men først presentere en god og troverdig prosess. Mye kan jo tyde på at dette vil vare lenge, det er mange som er villige til å aksjonere mot OED.

Gulowsen kommer også med et stikk mot aksjonen natt til mandag:

– Regjeringens forsøk på å fjerne aksjonistene midt på natta for å skape minst mulig oppmerksomhet, har vært fullstendig mislykket.

Det er ventet at flere aksjonister vil slutte seg til demonstrasjonen i løpet av mandagen. Etter planen skal man da blant annet blokkere alle departementets innganger.