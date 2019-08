Siv Jensen (Frp): Ingen momsøkning i neste års statsbudsjett

Finansdepartementet har sent ut på høring å øke merverdiavgiften til en felles sats på 23 eller 25 prosent. I dagens merverdiavgiftssystem i Norge finnes det tre satser. 12, 15 og 25 prosent, i tillegg til nullsats.

Det er et utvalg satt opp av Finansdepartementet som mener det både vil være mer lønnsomt og enklere med en felles sats.

Moms ikke tema i 2020

Høringsfristen for en felles merverdiavgift-sats er 29. august. Ettersom regjeringens budsjettkonferanse er 28. og 29. august, vil ikke økt moms bli et tema i statsbudsjettet for 2020.

– Jeg vil påpeke at verken Finansdepartementet eller regjeringen har tatt stilling til NOU (2019:11). Det er et offentlig utvalg som har anbefalt et enklere merverdiavgiftssystem med én felles sats. Utvalgets utredning er sendt på høring og høringsfristen er 29. august, skriver finansminister Siv Jensen (Frp) i en e-post til Nationen, og fortsetter:

– Deretter kommer Finansdepartementet til å vurdere innspillene og behandlingen videre. Siden regjeringens budsjettkonferanse er 28.–29. august sier det seg selv at dette ikke er tema for neste års statsbudsjett.

Annonse

Frykter for konsekvensene

Blant andre Widerøe, NHO og Virke har slått alarm om konsekvensene dersom man øker merverdiavgiften. For persontransport innad i Norge vil avgiften øke fra 12 prosent, mens for eksempel avgiften på mat vil gå fra 15 prosent.

For Widerøe vil dette kanskje bety en nedleggelse av totalt 37 innenlandsruter i Norge, mens NHO og Virke frykter økt moms på mat vil gi mer handelslekkasje til Sverige.

Fjerning av lav- og 0-momssatser vil kunne gi en merinntekt på 25 milliarder kroner til staten. Utvalget påpeker likevel i sin utredning at dette kan få konsekvenser for næringer som blir rammet av økt avgift.

Vil ikke ha felles sats

Finansminister Jensen ser ikke for seg å innføre en felles sats.

– Jeg sa allerede da utvalget kom med sin rapport at jeg ikke ser for meg å fjerne alle lav- og null-momssatser slik utvalget foreslår. I motsetning til opposisjonen setter vi ned skatter og avgifter, og vi er opptatt av hensynene som ligger bak lav- og nullsats i dag, skriver hun.