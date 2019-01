Siste ulv skutt utenfor ulvesonen

Ulven er den siste i kvota i lisensjakta som pågår utenfor ulvesonen i Hedmark. Det opplyser rådgiver Ståle Sørensen, i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark til Nationen.

Ulven ble felt på grensen mot Nord-Odal rundt klokken 13.30 torsdag, opplyser seniorrådgiver Thomas Olstad ved Fylkesmannen i Hedmark til Østlendingen.

Rovviltnemndene i regionene som omfatter Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold åpnet i juni i år for felling av rundt 30 ulv i sitt vedtak om lisensfelling av ulv for vinteren 2018/2019.

12 av disse befant seg utenfor ulvesonen. De resterende 17 ulvene skulle felles fra Slettåsreviret i Hedmark, Mangenreviret i Hedmark og Akershus, og Hobølreviret i Østfold.

Til tross for anbefaling fra rovviltnemndene om å ta ut tre ulveflokker innenfor ulvesonen, besluttet regjeringen 17. desember at kun Slettås-flokken skal tas ut. To ulver fra denne flokken ble skutt tirsdag denne uken.

