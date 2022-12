Silo kollapset – to personer skal være skadet

(ROMERIKES BLAD): – Nødetatene på vei til Tretjerndalsveien etter at en silo har eksplodert. Personskader kjent, men ukjent skadegrad, skrev Øst politidistrikt på Twitter først.

Når nødetatene kom på stedet viser det seg at det er snakk om en silo på rundt 40 meter hvor konstruksjonen har kollapset som følge av en overfylling.

– Eksplosjon er kanskje et litt feil ord, men det har blitt for mye trykk i siloen og en del av konstruksjonen har gitt etter. Det har selvfølgelig vært dramatisk for de som har vært der, sier vaktleder Arne Normi hos Øst 110-sentralen.

Operasjonsleder Melissa Krag i Øst politidistrikt forteller at to personer trenger helsehjelp etter silo-kollapsen.

– De er hentet ut av området og får bistand fra flere helseressurser på stedet, sier Krag til Romerikes Blad.