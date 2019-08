Sikringstiltak kan ha hindret hus fra å bli tatt av ras i Jølster

Et jordras ved Årsetelva i Vassenden førte til at store jordmasser gikk gjennom byggefeltet Åsetbakkane tirsdag. Raset førte til at både hus, biler og vei ble ødelagt.

Men sikringstiltak som ble fullført for to år siden, har vært avgjørende for at ikke hus gikk tapt eller flere ble ødelagt, ifølge regionsjef Brigt Samdal i NVE Vest.

– Vi gjennomførte for to år siden sikringstiltak i Årsetelva. Slik vi har sett situasjonen nå, har det vært avgjørende for at husene langs vassdraget ikke ble mer ødelagt, sier Samdal til Dagsnytt 18.

I juni overleverte NVE en rapport om skredfaren rundt Jølstravatnet, som ble overlevert til Jølster kommune. Rapporten går ifølge Samdal gjennom store deler av kommunen og tar for seg bratt terreng og skred knyttet til nettopp det.

– I rapporten er disse områdene beskrevet ut fra slike hendelser vi har opplevd her, selv om det vi har hatt nå, er en ekstrem situasjon, sier Samdal.

Annonse

Atle Hamar, som er statssekretær i Klima- og miljødepartementet for Venstre, er oppvokst og bor i Vassenden. Også han peker på sikringstiltakene.

– Elvesikringen som ble gjort for to år siden, har muligens gjort at ikke flere hus ble ødelagt. Det viser at det er viktig med elvesikring og rassikring av vei også framover, sier han til NTB.

Han mener likevel at rasene i hjemtraktene ikke ville vært mulig å forutse.

– Det har vært et ekstremvær jeg aldri har sett lignende til mens jeg har bodd her, sier han, og beskriver situasjonen som surrealistisk.