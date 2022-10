Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget vil ikke la kommunene bestemme om kiosker og bensinstasjoner får selge alkoholholdig drikke klasse 1, skriver Dagligvarehandelen.

Det er kun Fremskrittspartiets representanter i komiteen som går inn for forslaget.

– Resultatet kan være at mange bensinstasjoner i distriktene ikke klarer å overleve, sier Bård Hoksrud i Frp til ukesavisa.

– Regjeringspartiene har snakket på inn- og utpust i åtte år om at de er opptatt av distriktene. Men jeg begynner å lure på om de mener det, mener han.

Avgjøres i november

Tidligere i år kom et representantforslag fra seks stortingsrepresentanter i Fremskrittspartiet om å innføre like konkurransevilkår, og tillate at kommunene kan innvilge søknader om salgsbevilling for alkoholholdig drikke klasse 1, også når søknaden kommer fra servicehandelsbedrifter.

Saken skal endelig avgjøres av Stortinget 10. november.

– Utrolig skuffende

Leder av bransjeorganisasjonen Virke Servicehandel, Magnus Birkelund, liker ikke at flertallet i Helse- og omsorgskomiteen sier nei til en utredning.

– Å si nei til en utredning, hører ingen sted hjemme. Dette er utrolig, utrolig skuffende. Alle partier snakker om viktigheten av å ha konkurranse. Men de tar ikke inn over seg bransjeglidningen som har vært. Dagens regelverk er ikke tilpasset tiden vi lever i, sier han til Dagligvarehandelen.