Setter ned prisen på nitrogengjødsel

Dette skriver Norsk Landbruk.

Det er gjødselvarianten Opti-NS 27-0-0 som har blitt adskillig billigere, og Markedssjef Anders Trømborg i Yara bekrefter til Norsk Landbruk at de har satt ned prisen til sine distributører. Han vil imidlertid ikke si hvor stor prisreduksjonen er.

Trømborg sier prisene nok også vil bli lavere på fullgjødsel om en stund.

–Ja, det er et signal. Men det vil ta litt lenger tid å få på plass det praktiske rundt fullgjødsel. Normalt handles det svært lite fullgjødsel på denne tiden av året og vi må sørge for at vi har kontroll på beholdningene. Det er som kjent også utfordringer med å skaffe tilstrekkelig med råvarer som brukes i fullgjødsel, sier han.

– Tror du det vil komme en prisnedgang på de andre gjødseltypene iløpet av juni?, spør Norsk Landbruk.

- Ja, det tror jeg, svarer Trømborg.

Opti-NS 27-0-0 er, ifølge Norsk Landbruk, spesielt egnet til gjødsling av eng og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel.