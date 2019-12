Setesdals kulturtradisjon på UNESCOs verdensarvliste

Setesdal Spelemannslag har siden 2012 jobbet for å få kulturtradisjonene fra området inn på verdensarvlisten for immateriell kulturarv. Innsatsen er blitt gjort for at folkemusikken, stevkunsten, dansen og slåttespillet ikke skal gå tapt.

Onsdag la en delegasjon fra spelemannslaget fram søknaden for sluttbehandling på UNESCOs konferanse i Bogota i Colombia, og torsdag kom beskjeden om at søknaden var innvilget.

– Helt fantastisk. Vi er veldig glade og stolte nå, sier lederen i Setesdal Spelemannslag Astri Rysstad til Setesdølen , ifølge Vårt Land.

