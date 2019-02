Sentralbanksjefen kuttet storfekjøtt - blir beskyldt for dobbeltmoral

Sentralbanksjef Øystein Olsen droppet storfekjøtt av klimahensyn da han torsdag inviterte fiffen til middag på Grand i Oslo. Det vekker reaksjoner. For samtidig med at Norges Bank kuttet de mest eksklusive råvarene og storfekjøtt fra menyen, forsvarte Olsen norsk oljeproduksjon i sin årstale.

Han sa at en strammere klimapolitikk globalt kan bety at tidspunktet for utfasing av olje kan skyves nærmere i tid, men mente effekten vil være diskutabel om Norge dropper oljen nå.

– Verden etterspør fortsatt olje og gass. Skulle vi velge å forsere avviklingen av produksjonen på norsk sokkel, ville andre tilbydere stå klare til å ta over. Effekten på klimaet er derfor diskutabel. Selv ville vi pådra oss en betydelig kostnad, sa Olsen i talen.

Dette fikk de servert Spekemat fra norske produsenter (syltede grønnsaker) Lun braisert elg (trompetsopp crisp - urter) Gresskar (terrine - mole Verde) Fjellmandel (potato skins - sikrogn - rømme) Høns (estragon - sprø bokhvete) Stillehavsøsters (fenikkel - matsyre) Fjellørret (dill - jordskokk - pepperrot) Potetvaffel (sik, gjedde og ørretrogn fra Mjøsa - rømme - rødløk) Rulade på kid (steinsopp - fennikelfrø - rosettkål) Kjake av skrei (havsalat - kjørvel rot - kremet kjørvelsaus Saltbakt sellerirot (syrlig eplepuré - hasselnøtter - soppessens) Reinsdyrtunge (rødbete - solbær) Fattigmanns asparges (speck - salt sitron ) Bao (kongekrabbe - brønnkarse - tempura) Utvalg av norske oster (marmelader og nøtter, brød og smør) Søte fristelser fra Konditoriet

I sosiale medier lar ikke reaksjonene vente på seg. Flere beskylder Olsen for dobbeltmoral.

Norges Bank mener på sin side at folk har gått glipp av poenget.

– I talen peker Olsen på at prisen på CO2-kvoter i EU er mangedoblet den siste tiden, og at han anser det som en positiv utvikling. Konsekvensen er blant annet at olje- og gassproduksjon blir mindre lønnsomt enn før, og at tidspunktet for en utfasing av norsk olje- og gassindustri rykker nærmere i tid. Utdragene fra sosiale medier tyder på at ikke alle har fått med seg dette poenget. Vi ser derfor ingen grunn til å kommentere karakteristikkene, sier presseansvarlig Bård Ove Molberg i Norges Bank.

– Grand Hotel serverte i går retter basert på kortreiste sesonggrønnsaker, fisk, fjærkre og vilt, som har lavere klimafotavtrykk. De serverte også flere råvarer som står på WWFs liste over sjømat vi bør spise mer av, legger han til.

– Tvilsomt

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag sier til Nationen at det er viktig at myndighetene og andre ser helheten i arbeidet med å redusere utslipp og gjennomføre Norges klimaforpliktelser.

– Da er det tvilsomt å forsvare olje- og gassproduksjonen som tross alt utgjør mer enn 25 prosent av utslippene i Norge, samtidig som Norges Bank peker på rødt kjøtt som klimaproblem og det utgjør en brøkdel av utslippene.

Han mener at som en del av ikke-kvotepliktig sektor, skal landbruket gjøre det de kan.

– Vi har allerede foreslått over 30 klimaløsninger til regjeringen i forhandlingene om en frivillig klimaavtale. Landbruket er en biologisk produksjon, vi kan ikke komme ned i nullutslipp som andre næringer, og det er viktig å få en forståelse for det.

Bartnes mener det blir for enkelt at reduksjon av kjøttproduksjonen skal være den ultimate løsningen på klimaproblemene.

– Bildet er selvfølgelig mye mer nyansert. Det forbruker kan være trygg på, også sentralbanksjefen, er at vår måte å produsere kjøtt på, gir et av de laveste klimaavtrykkene i verden. Vi jobber hardt for å holde den posisjonen og ikke minst bedre den. Denne næringa skal framover levere mat på bordet i ei tid med store klimaendringer, og hvor hvert land har en forpliktelse til å sørge for sin matproduksjon. Da må vi sørge for at vi beholder vår evne til å gjøre det, sier Bartnes.