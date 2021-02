Senterungdommen vil at sparing til gard skal bli like gunstig som sparing til bustad.

– Slik det er no får ein skattefrådrag for å spare til bustad, dette burde ikkje berre gjelde bustad, seier leiar for Senterungdommen, Torleik Svelle.

Han meiner ordninga Boligsparing for ungdom (BSU) òg burde gjelde for unge som sparar til gard. Landkreditt har i dag ei liknande ordning, der sparepengar som er øyremerkt gard får ei gunstig rente i banken. Ein kan spare opp til 250.000 kroner totalt, og 30.000 kroner i året. Renta er på 3,25 prosent for dei som er under 45 år.

Det var avisa Framtida som fyst skrev om saka.

– Du får ekstra god rente så lenge du forpliktar deg til å kjøpe gard, men ingen skattefordel, seier Svelle til Nationen.

Det er førebels berre Landkreditt som har denne ordninga som blir kalla GSU, eller Gårdssparing for ungdom. Dei som sparar i BSU kan få frådrag for 20 prosent av sparepengane, som gjer at ein kan få opptil 5.500 kroner tilbake på skatten viss ein fyller BSU på eitt år. Det er denne skattefordelen Senterungdommen no vil gi til unge, lovande bønder.

Gode sjansar for gjennomslag

Svelle seier forslaget om skattefrådrag på bustadsparing har kome gjennom programkomiteen til Senterpartiet.

– Det er gode sjansar for at dette er noko vi kan klare. Det er kjekt at ungdomsorganisasjonen får litt gjennomslag.

Han meiner likevel at landbruket står ovanfor større utfordringar enn sparing for ungdom, men at dette er eit godt steg på vegen.

– Sjølv om vi får folk til å gjere eit godt val til hausten, kan ikkje dette fikse alle problema i landbruket. Men det er i alle fall eit lite steg, og det dreg samfunnet i ei retning vi vil.

Tal frå 2016 vista at berre 10 prosent av alle bønder vart under 40 år.

– Dei prioriterer ikkje rekruttering

Svelle er ikkje mild i sin omtale av regjeringa i dag, og meiner dei ikkje har prioritert framtida til landbruket.

– Utgangspunktet for forslaget vårt er at det har vore ei blå-blå regjering i snart åtte år, og eg opplev ikkje at omsorg og rekruttering til landbruket er noko dei prioriterer.

Derfor meiner han det er viktig at det blir satsa på unge som vil inn i landbruket, og at ein økonomisk fordel kan bidra til rekrutteringa til sektoren.

– Det trengst nokon som kan gjere det politiske arbeidet her, for det har vore fråverande. Skattefrådrag for GSU kan vere ein god plass å starte, seier han.