Senterpartiet størst i Nord-Trøndelag

Ei ny partimåling gjort av Sentio på vegner av Trønder-Avisa viser at Senterpartiet går tydeleg opp i Nord-Trøndelag. Arbeidarpartiet har gått ned 7,1 prosent samanlikna med valet i 2017.

– Veljarane tek aldri feil, dette er eit uttrykk for tapt tillit, seier Ingvild Kjerkol, den nyvalde partileiaren i Trøndelag Ap til avisa.

På denne partimålinga har Ap ei oppslutning på 27,1 prosent. Tala viser at veljarane går til Senterpartiet, Høgre og SV. Det er i aldersgruppa 30 til 69 år Ap mister flest veljarar.

Senterpartiet fyk opp

Medan Ap går ned, går Sp tydeleg opp og har blitt det største partiet i Nord-Trøndelag, med ei oppslutning på 33,1 prosent. Det er ein oppgang på 8,1 prosent samanlikna med valet i 2017.

– Eg trur veljarane er utruleg opptatt av sentraliseringa som har skjedd dei siste åra, og vil ha inn politikarar som kjempar mot denne utviklinga, seier stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp).

Fylkesleiar Per Olav Tyldum er begeistra for partimålinga, og seier Sp skal levere i tida fram mot valet. Dersom resultata varer, vil det bety at partiet får to representantar frå Nord-Trøndelag på stortinget.

– Vi skal ta eit realt oppgjer med megatrendane, og med slike målingar er det fullt mogleg. At vi er inne med to representantar gir oss ein skikkeleg boost fram mot valet, seier han.

Vil vinne tillit

Partimålinga er naturlegvis ikkje godt nytt for Ap, men Kjerkol seier dei vil bruke tida fram mot valet på å vinne att tilliten til veljarane. Fylkesleiaren meiner partiet på ha ei samling i botnen.

– Målinga viser at dei som normalt vil stemme Ap, ikkje gjer det no. Vi ha starta arbeidet med å vinne att tilliten til veljarane, og eg trur veljarane ventar meir av Ap enn det vi har klart å bevise, seier Kjerkol.

Ap er ikkje dei einaste som går tilbake på partimålinga. Venstre går òg tilbake med 1,2 prosent, samanlikna med valet i 2017. Venstre har då ei oppslutning på 1 prosent i Nord-Trøndelag.

Partimålinga viser at Høgre har ei oppslutning på 13,4 prosent, ein tilbakegang på 1,4 prosent sidan 2017.