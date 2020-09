Senterpartiet får en oppslutning på 27,9 prosent, like foran Arbeiderpartiet som måles til rekordlave 26,7 prosent i Hedmark, melder Hamar Arbeiderblad.

Ap må tåle en nedgang på nesten 9 prosentpoeng siden valget i 2017, mens Senterpartiet bykser fram nesten 6 prosent.

I undersøkelsen ble respondentene også spurt om hvem de mener bør bli statsminister etter valget. 29 prosent svarer Erna Solberg (H), 27 prosent svarer Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og 26 prosent svarer Jonas Gahr Støre (Ap).

Målingen gir stabil mandatfordeling i forhold til dagens Hedmarksbenk, som teller sju representanter. Ap og Sp får to representanter hver, mens SV, Høyre og Frp beholder sine mandater. Høyre, som har en liten framgang, ligger best an til å ta sistemandatet fra Frp.

Undersøkelsen er gjennomført av Sentio Research over telefon og 600 personer i Hedmark valgkrets er intervjuet mellom 26. august og 1. september.

Selv om Hedmark og Oppland ble slått sammen til Innlandet ved årsskiftet, opereres det fortsatt med de gamle valgkretsene. Det er grunnlovsfestet at man skal ha 19 valgdistrikter i Norge.