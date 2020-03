Senterpartiet vil stramme inn koronaloven

– Loven må rammes bedre inn både i omfang og tid. Den må være helt presis, understreker både Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad til NTB.

Samtidig er de opptatt av at loven må vedtas med bredest mulig flertall, så nært enstemmighet som mulig.

– Det er viktig for at den skal ha legitimitet, understreker Arnstad.

Loven skal etter planen til førstegangs behandling i Stortinget lørdag. Men Fremskrittspartiets leder Siv Jensen sa fredag at de ikke kan støtte regjeringens lovforslag slik det er, og trenger mer tid til å jobbe med det.

– Ikke kaste bort tiden

– Vi har brukt den tiden som trengs, men vi skal ikke kaste bort tiden heller, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre, som er saksordfører for lovforslaget.

Det skal etter planen behandles på stortingsmøtet som begynner klokka 12 lørdag. Innen den tid må den såkalte koronakomiteen, som består av de parlamentariske lederne og stortingspresidenten, levere en innstilling.

– Vi har ikke endret noe på de planene, sier Støre på vei inn til komitémøte klokka 10.

– Vi må få loven i former som fullt ut passer med demokratiet vårt, slik at en uvanlig lov for en uvanlig tid står seg for ettertiden. Det viktigste er at vi klarer å ta kampen mot viruset med full styrke og at samfunnet fortsatt fungerer mens det pågår. Det er det som ligger i bunn, sier han.

Vide fullmakter

Loven vil gi regjeringen myndighet til å lage nye lover og sette lover til side, for å håndtere koronakrisen.

Også SV og Rødt vil ha en innstramming av fullmaktene. Blant temaene som diskuteres, er hvor lenge en slik lov skal gjelde. Regjeringen har foreslått seks måneder, men mye tyder på at den vil bli kortere.

Et annet spørsmål er hvordan man skal sikre at Stortinget har kontroll med hvordan regjeringen bruker loven.

Juridiske eksperter har på svært kort tid levert noen innspill til lovforslaget, som ikke har vært ute på noen høringsrunde. De er gjennomgående kritiske til at loven gir regjeringen for vide fullmakter og mener også at den må strammes bedre inn.