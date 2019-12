Senterpartiet krever svar fra Listhaug om omstridt strømkabel

– Nå har Listhaug mulighet, en gang for alle, til å avklare om hun er enig eller uenig i at North Connect skal bygges, sier senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Torsdag morgen vil partiet hans fremme et forslag på Stortinget hvor det ber regjeringen om å stoppe utenlandskabler som vil bidra til høyere strømpris for folk og industri i Norge, og å fjerne North Connect fra EUs liste over prosjekter som har en felles interesse.

North Connect er en 1.400 megawatt likestrømskabel på 665 kilometer som er planlagt mellom Sima innerst i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland.

Forslaget fra Senterpartiet kommer dagen etter at Sylvi Listhaug (Frp) tok over som olje- og energiminister etter partifelle Kjell-Børge Freiberg.

Vil gi dyrere strøm

Tidligere denne måneden kom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med en rapport som viser at kabelen vil gi en økning i strømprisene på 1–3 øre per kilowattime i årsgjennomsnitt, og en økning i nettleien på rundt 0,4 øre per kilowattime.

Prosjektet vil likevel være samfunnsøkonomisk lønnsomt fordi inntektene fra en økning i kraftprisen vil tilfalle norske kraftprodusenter, som i all hovedsak er eid av staten og norske kommuner og fylkeskommuner.

– Vi har vært mot denne kabelen lenge, men nå har også tallene kommet som viser at den vil ramme forbrukere og industri gjennom høyere strømpris. Nå har Listhaug mulighet til å si at bygging av kabelen være et feilgrep, sier Vedum.

Han sier at slike utenlandskabler ikke kunne ha blitt bygd under den rødgrønne regjeringen, men at Høyre og Frp gjennom en lovendring i 2016 åpnet for North Connect.

– Listhaug kjenner denne saken svært godt etter mange år i regjering. Hvis hun vil snu kursen må hun gi et signal nå, sier Vedum.

Frp på Stortinget er mot

Frp på Stortinget er mot strømkabelen. Listhaugs forgjenger, Kjell-Børge Freiberg, har likevel sagt at han vil vente med å ta en avgjørelse til etter de har sett på høringsinnspillene som kommer inn etter NVE-rapporten og en ekstern granskning. Fristen for å komme med innspill er 10. mars 2020.

– Olje- og energidepartementet skal nå foreta en grundig behandling av konsesjonssøknadene i tråd med energilovgivningen, svarte Freiberg på et skriftlig spørsmål fra Vedum tirsdag denne uken.

Sylvi Listhaug uttalte seg også om North Connect da hun mottok nøkkelen til sitt nye kontor av Freiberg onsdag.

– North Connect blir en stor sak som kommer på mitt bord, og det er en stor diskusjon i samfunnsdebatten. Jeg vil sette meg godt inn i saken og se på alle sidene av den, og så vil vi komme tilbake til den senere, sa Listhaug under nøkkeloverrekkelsen, ifølge nettavisen Montel.

Hun sa at hun vil komme tilbake til spørsmålet om utenlandskabler.

– Men generelt sett er det selvfølgelig viktig at vi fører en politikk som gjør at ikke norske strømkunder må betale mye mer for strømmen, sa Listhaug.

(©NTB)