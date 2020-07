Senterpartiet ber Felleskjøpet vente med å selge kornsilo

Felleskjøpet Agri har satt i gang arbeidet med å omregulere Stavanger havnesilo, Nord-Europas største kornlager, til boligformål.

Nå ber Senterpartiet dem om å vente.

– Vi har en tanke om at hvis, og når, vi vinner valget i 2021, så er en av de første tingene vi skal ta fatt på å etablere beredskapslagre av matkorn i Norge.

Det sa landbrukspolitisk talsperson i Senterpartiet, Geir Pollestad, på NRKs sending av Dagsnytt 18 mandag ettermiddag.

Prioritert sak for Senterpartiet

– Vi mener det er et behov for det og det kommer til å være en prioritert sak for Senterpartiet etter stortingsvalget. Da vil det være veldig dumt om disse siloene som er veldig godt egnet er gjort til boliger når valget blir holdt, sa Pollestad.

På spørsmål om Felleskjøpet vil lytte til Senterpartiet, sa styreleder Anne Jødahl Skuterud at hun ikke kan svare på hva som vil skje videre.

– Det er for tidlig å si. Vi har satt i gang en prosess. Den vil ta 2–3 år kanskje. Jeg ønsker beredskapslagring velkommen.

Tidligere uttalelser om Stavanger havnesilo Byantikvaren i Stavanger, Knut Haaland Grøttland mener en unik industri- og kulturhistorie og CO₂-effekten taler for å ta vare på mølle- og siloområdet. «For miljø og klima er det mange grunner til at man ikke bør rive et slikt anlegg for å bygge det opp igjen andre steder», sa seniorforsker ved senter for klimaforskning, Cicero, Robbie Andrew, til Nationen forrige uke. Tidligere leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, oppfordret Felleskjøpet Agri om å ikke rive kornsiloen med mindre det er helt nødvendig.

Vente til det kommer politisk vedtak

Skuterud sa på Dagsnytt 18 at Felleskjøpet Agri allerede har brukt mange millioner på å investere for å holde hjulene i gang siden overtakelsen i 2014.

Hun er glad for å høre at politikerne tar til orde for beredskapslagring, men understreker at de har vært gjennom flere stortingsvalg, jordbruksmelding og muligheter for beredskapslagring uten at noe har skjedd.

– Jeg tror staten må belage seg på å bygge opp kornsiloer og sørge for kjøp av korn, og så får vi som privat aktør bistå med å drifte anleggene når de er politisk vedtatt, sa Skuterud.

Hun la til at plasseringen av kornlageret er feil, slik som Felleskjøpet også har uttalt tidligere, og at de trenger kapasitet i kornområdene Østlandet og Trøndelag.

– Vi har sagt hele tiden at vi skal bygge opp tilsvarende kapasitet dersom vi går til det skritt og selger Stavanger havnesilo. Det må man ha med seg. Her er det ikke snakk om å bygge ned, det er snakk om å videreføre totalkapasiteten.

Håper Felleskjøpet ser signalet

På spørsmål om hvor mange stortingsvalg en privat aktør skal smøre seg med tålmodighet, svarer Pollestad følgende:

– Jeg har stor forståelse for at Felleskjøpet har lyst til å gjøre noe annet med disse.

Han ble spurt om hvorvidt han mener Felleskjøpet bør vente, og svarte at han godt forstår at Felleskjøpet ikke kan ta ansvaret alene. Han håper likevel at de ser signalet Senterpartiet gir.

Landbrukspolitisk talsperson i Høyre, Guro Angell Gimse, sa at det ikke finnes nok grunnlag til å be Felleskjøpet Agri om å vente med å selge kornsiloen.

– Ikke grunnlag nok

– Vi mener at det ikke er grunnlag for å sette en stopper for salget av denne bygningen. Matkornlagring dreier seg om så mye mer enn bare lagring av korn. Det dreier seg om fisken i havet, og vi er omtrent hundre prosent selvforsynt dersom vi regner med fisken i havet, sa Gimse.

Hun la til at hun ikke tror sentrale kornlagre er løsningen for matforsyningen i Norge.

– Jeg synes også det er et tankekors at Senterpartiet og Pollestad satt åtte år med makta uten å gjøre noe med det her. Det tror jeg faktisk skyldes at de så det samme som vi gjorde, at dette er et uhorvelig dyrt og lite treffsikkert tiltak, sa Gimse.