Senterpartiet alene om å ville ha politihelikopter i nord

Målet er å styrke beredskapen utenfor Østlandet, sier Jenny Klinge, Senterpartiets justispolitiske talsperson.

– Dedikerte politihelikoptre både i Nord-Norge, Midt-Norge og på Vestlandet vil gjøre det mulig for politiet å nå raskt over større avstander. Ved hjelp av avansert teknisk utstyr vil de kunne få til mye, for eksempel å overføre bilder til operasjonssentral og mannskaper på bakken, sier Klinge.

– Det er bare Senterpartiet som går inn for dette i Stortinget nå, men vi vil ta med oss forslaget inn i eventuelle regjeringsforhandlinger, understreker Klinge overfor NTB.

Annonse

Hun er fornøyd med at et nasjonalt beredskapssenter er bygget på Taraldrud utenfor Oslo. Det sto ferdig i september 2020 og er denne måneden i full drift. Tre nye politihelikoptre er kjøpt inn og de nasjonale beredskapsressursene er økt.

– Dette er bra for beredskapen, men hjelper lite mange steder i landet vårt på grunn av de enorme avstandene. Derfor har Senterpartiet lagt inn midler i vårt alternative statsbudsjett for 2021 til å komme i gang med en politihelikopterbase i Nord-Norge, sier hun.

Klinge peker på at Gjørv-kommisjonen anbefalte å etablere en robust helikoptertjeneste for politiet i Oslo og samarbeidsordninger som sikrer transportkapasitet i resten av landet.

– Sju år med Høyre og Frp har vist at det satses for lite på denne viktige ressursen utenfor det sentrale Østlandet. Sverige har til sammenligning sju politihelikoptre på fem baser over hele landet. Norge må også få en desentralisert politihelikopterstruktur, sier Klinge.

Hun understreker at det ikke er sikkert at neste store, nasjonale ulykke eller terroraksjon skjer på det sentrale Østlandet hvor politiets ressurser befinner seg i dag.