Sendar på reinsdyr skal varsle bilistane

Klavane som er festa på dei 400 reinsdyra skal sende ut signal til varsellamper som er sett opp langs E6 på Saltfjellet. Om reinen kjem nærmare E6 enn 100 meter, byrjar lampene å blinke, og gir signal til bilistane om å senke farten.

Saltfjellet i Nordland er vinterbeite for hundrevis av rein, og kvart år blir rein påkøyrd på E6 som går over fjellet. Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) har saman med reineigarar sett på ulike løysingar for å avverje at reinen blir påkøyrd. Reinen oppheld seg langs vegen for å slikke salt og for å komme unna store snømengder, og blir fort van med trafikken.

Det er forskar Grete H.M. Jørgensen ved Nibio som saman med eit norsk-svensk forskarteam i prosjektet Animal Sense, testar bruken av sensorteknologi i reindrifta.

Klavar kan berre brukast på simlene, da nakken til kalvane og oksane veks for mykje gjennom ein sesong til at det er forsvarleg for dyrevelferda. Det gjer at ein framleis kan møte rein i området utan å bli varsla, da oksane går meir for seg sjølv. Dei to siste sesongane vart ingen reinsdyr påkøyrde på test-strekninga. Forskarane har denne sesongen mål om å finne ut om bilistane faktisk senkar farten når dei ser varsellampene blinke.

