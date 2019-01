Selskap har henta pengar til vidareutvikling av oppdrett på land

Salmon Evolution AS i Harøysund utanfor Molde har henta inn 50 millionar kroner i ein retta emisjon.

Pengane er henta gjennom utferding av aksjar. Aksjekapitalen skal brukast til prosjektering av første byggjetrinn, organisasjonsutvikling og tilsetjingar av nøkkelpersonell, opplyser Salmon Evolution.

Rofisk AS har etter emisjonen ein eigarpost på over 13 prosent i Salmon Evolution. Rofisk AS er eigd av brønnbåtreiarlaget Rostein AS. Styreleiar Glen Bradley i Rofisk AS ser investeringa som ei spennande moglegheit som vil skapa arbeidsplassar, ny teknologi og ringverknadar i fleire bransjar.

– For oss var det ein føresetnad at prosjektet byggjer vidare på havbruksnæring, og me vil sjå mange fellesnemnarar med omsyn til fagfolk, leverandørar og kundar. Dette vil styrke Noreg som verdsleiande sjømatnasjon.

Romsdalsfisk AS er hovudaksjonær i Salmon Evolution med ein 60 prosent stor eigardel.

