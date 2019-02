Selger vedkubbe til 199 kroner – mener den skal gi mindre stress

Produktet, som har fått navnet SKOG, er laget i et samarbeid mellom Designtorget og elever ved designskolen Beckmans. Produktet er en tolkning av oppgaven "å ta med en bit av Skandinavia hjem."

Elevene har beskrevet vedkubben slik: "Skogen, ta med en bit hjem, en fersk kubbe som i to måneden kommer til å by på sine phytoncider."

Senker stresshormonene

Det er disse phytoncidene eleven mener skal bidra til at stresshormonene synker, slik at immunforsvaret styrkes.

Kubben har skapt reaksjoner i Sverige, og det har vært store diskusjoner om produktet i sosiale medier.

Flere har tatt det med humor, og en skriver på Twitter: "Alt går å selge med moderne reklame. Hjelp meg, jeg dør av latter." En annen skriver: "200 kroner for en vedkubbe. Jeg tar ett dusin."

Vil ha folk ut i skogen

Det er Karl Bern og Ebba Ipsen som har kommet på ideen om kubben. Til Aftonbladet sier Bern at han er interessert i hva det er i skogen som gjør at man har det bra der.

– Jeg betaler jo 700 kroner for å løpe på Sats, selv om jeg har asfalt utenfor døren. Målet er at man ser på kubben og forstår at det er nyttig, altså at folk ikke skal kjøpe den uten å dra ut i skogen i stedet, sier han til avisa.

Det har kommet så mange reaksjoner at Designtorget har måttet skrive en artikkel som oppklarer om produktet er en spøk. Svaret er nei.

Vil gjøre folk sinte

I artikkelen skriver Bern blant annet:

– Vi håper produktet vil skape en diskusjon om at skogen kan ha større verdi enn bare vedkubber. Skogen er noe viktig for oss mennesker, det er lett å glemme. Vi vil at folk skal bli litt sinte av å se den, men også gjerne kjøpe den. Det er mer en samtale-kubbe en noe dekorativt, selv om jeg tror det er minst like bra som et par blomster i en vase.

Når vi kontakter Rune Østgård i foreningen Norsk Ved må han innrømme at han syns prisen på kubben er litt i overkant. Samtidig førte annonsen til at han trakk på smilebåndet.

– Det er veldig kreativt, og det er jo ingen ting som dufter bedre enn ved. Allikevel jeg forstår ikke hva som utløser noen til å kjøpe dette, sier han.

– Skogen gir sjelefred

Han har selv ved i stua, og syns det er rart han da ikke merker effekten av hytonciden. Samtidig påpeker han at det er beroligende i skogen.

– Jeg er en skogens mann, og merker når jeg kommer i skogen at man får sjelefred. Jeg ville nok ikke satt denne kubben på hylla selv, men jeg er nok ikke mottakeren heller. En kineser kunne vel kanskje funnet på å kjøpe en på Gardermoen for å ta med hjem.

Det er også verdt å merke seg at kubben per i dag ikke finnes på nettlageret til butikken.

Ønsker du et billigere alternativ får man norsk ved i butikk for i underkant av 5 kroner kiloen.