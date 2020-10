At julebrus, julemarsipan og pepperkaker kommer for salg tidlig i oktober, er langt ifra noe nytt fenomen. Hvert år rulles flere juleprodukter ut i butikkene lenge før den første snøen kommer, og i god tid før Dressmann lokker med billige dresspakker til julebordsesongen.

Tar du deg en tur til nærbutikken din, er sjansen stor for at du finner både brus og godteri som er pakket inn i juleembalasje.

Ringnes: Folk spør etter julebrusen

Markedsdirektør Ingrid Lønning i Ringnes opplyser at alle som elsker julebrus vil finne deres produkter i butikkhyllene fra uke 42.

– Vi kjører ut julebrus fra vårt lager til butikkene uken før. Entusiasmen for julebrus er stor, mange gleder seg til å finne disse varene i butikkhyllene. Vi har de siste ukene fått flere henvendelser fra forbrukere som lurer på om ikke julebrusen kommer snart, sier Lønning til Nationen, og legger til at de følger samme prosedyre hvert år.

– Skjønner dere at folk synes det er for tidlig med julebrus i oktober?

– Jeg kan forstå at det for noen oppleves som tidlig. Men om du spør de mange som er glade i sin favoritt, er nok svaret at julebrusen ikke kommer en dag for tidlig, forteller hun.

Orkla: – Forstår at noen synes det er tidlig

Kommunikasjonsdirektør i Orkla Norge, Elisabeth Aandstad Ekheim, forteller at det er en myte at Nidar sin julemarsipan stadig kommer tidligere i butikkene.

– Tradisjon tro kommer juleproduktene til samme tid også i år. Butikkene tilbyr et utvalg av julemarsipan fra Nidar nå fra oktober. Marsipanpølser og poser med julemarsipan er blant våre mest populære varianter, og de er gjerne ute i butikk rundt uke 42. Så kommer det flere varianter fram mot jul, opplyser Aandstad Ekheim til Nationen.

– Hva tenker du om at folk reagerer på at produktene kommer for tidlig?

– Nidar har solgt julemarsipan i oktober i 30 år, så dette er ikke noe nytt. Veldig mange er glad i marsipanen vår og kjøper den tidlig. Men vi har forståelse for at noen synes det er tidlig med juleprodukter nå, påpeker hun.

– Lurt PR-messig

Førstelektor Karl-Fredrik Tangen ved Institutt for markedsføring på Høyskolen Kristiania forteller at det er flere grunner til at produsenter og butikker starter salget av julevarer allerede nå.

– Det handler om å være først ute, for da får man oppmerksomhet rundt produktene. Det er lurt PR-messig. Sånn som når dere i mediene lager saker som dette, sier Tangen til Nationen.

Ifølge førstelektoren er produsentene også avhengig av stort volum for at det skal være lønnsomt. Derfor er det viktig å få et utstillingsvindu i butikkene tidligst mulig.

– Det tidlige salget skyldes ikke et drag i markedet. Det er ikke sånn at folk etterspør juleprodukter nå. Hadde man gjennomført en spørreundersøkelse, ville folk sagt at man ikke bør starte salget ordentlig før 1. desember, mener han.

– Men forbrukeren oppfører seg ofte annerledes enn det de sier. Det betyr ikke at butikkene ikke får solgt noen av juleproduktene nå. For eksempel julemagasinet «Juleroser» slår gjennom fordi det ofte blir utsolgt før jul. Det samme med julegensere, de mest populære går først, fortsetter Tangen.

– Klager med munnen, kjøper med hendene

– Produsentene sier det er en myte at juleproduktene stadig kommer tidligere om høsten. Stemmer det?

– I fjor gjorde jeg en undersøkelse, der jeg gikk gjennom gamle aviser på Nasjonalbiblioteket. Jeg fant ut at det ganske tidlig på 1950-tallet, var en forargelse over at jula starter for tidlig. Julas sitt moralske dilemma i konflikten mellom det kommersielle og det mellommenneskelige går opp ved at folk klager på det kommersielle med munnen og handler med hendene, sier Tangen.