Selger Joika-bokser dyrt på Finn: – Viser at mange har et sterkt forhold til kjøttkakene

Tidligere i år byttet Nortura ut alle hermetikkbokser av metall med kartong for langtidsholdbar mat, også Joika-boksen.

Tor-Magne Evensen fra Kristiansand er en av mange som selger Joikakaker i den tradisjonelle hermetikkboksen dyrt på Finn.

– De lages ikke lengre på boks, så derfor er boksene litt «limited edition», sier Evensen til Nationen om hvorfor han selger boksene.

Et søk på Finn.no gir i skrivende stund 20 treff med den folkekjære middagsretten.

Ville aldri kjøpt dem selv

Evensen selger fem Joika-bokser, og ber om 500 kroner per boks. Han forteller at han satte prisen etter hva han kunne se at andre solgte dem for.

– Selv ville jeg aldri kjøpt en boks joikakaker til 500 kroner, men noens verdi kommer jo an på hva folk er villige til å betale for den. Gastromat ble jo plutselig veldig verdifullt da de fikk produksjonsproblemer, sier Evensen.

Joikakaker er ikke det eneste produktet som selges for skyhøye priser på nettet. Julebrus-saften fra Fun Light ligger ute til salgs for opp mot 1500 kroner. I butikken har den en utsalgspris på rundt 40 kroner, men saften ble raskt utsolgt da den kom i november.

Også den nye spillkonsollen Playstation 5 selges for svimlende summer på Finn. Produsenten Sony har ikke klart å dekke etterspørselen, og per dags dato er den helt utsolgt på verdensbasis. Maskinen koster normalt 5000 kroner, men på private salgssteder har den på det meste en prislapp på nærmere 50.000 kroner.

Fakta Joika Joika er et hermetisk produkt med små kjøttkaker av storfe, reinsdyr og får i en viltsaus. Middagsretten er produsert under Terina-merket, som eies av Nortura SA. Joikakaker er opprinnelig ikke en samisk mattradisjon, men mange samiske reinkjøttprodusenter leverer kjøtt til produktet. Jørgen Nordskar og Trygve Hollup, som lanserte Joika for 60 år siden, lot seg den gang inspirere av samisk kultur. Kilde: NTB/Wikipedia

Foreløpig liten respons

Annonse

Joika-annonse til Evensen har ligget ute siden slutten av november, og responsen har ikke vært veldig stor.

– Jeg har ikke fått så mange meldinger enda, men noen der ute har lagret annonsen i favoritter, og noen har til og med fått den tilsendt på e-post, forteller han.

– Hva gjør du med Joika-boksene hvis du ikke får solgt dem?

– Først vil jeg jo prøve å sette ned prisen litt. Dersom det heller ikke funker, så tenker jeg at de blir med på hytta. Der kan de stå og godgjøre seg, avslutter Evensen.

Les også: Slutt på Joika

– Kuriøst at noen priser boksene høyt

Kommunikasjonssjef i Nortura, Mari Hagerup, opplyser at det i dag i all hovedsak er kun pappkartonger til salgs i butikkene, men at det sikkert kan forekomme en og annen metallboks.

Hun sier følgende om at Joika-boksene selges for høye priser på nettet:

– Vi er ikke overrasket over at det skjer, men vi synes det er kuriøst at noen priser boksene høyt all den tid produktet fremdeles er godt tilgjengelig i butikkene, dog i en annen emballasje. Det viser at mange har et sterkt forhold til disse kjøttkakene, sier Hagerup til Nationen.

Jobber fortsatt med nytt navn og design

Nortura skal også endre Joika-boksens 60 år gamle navn og design – og fjerne illustrasjonen av en samisk gutt på emballasjen.

– Når det gjelder status på navn og designendringer, så er vi i gang med arbeidet, men vi har dessverre ikke noe å vise fram enda, forteller Hagerup.

Det var i april at det blusset opp en debatt rundt bruken av det samisk-klingende navnet og designet på Joika-boksene. Både Samerådet og andre stemmer tok til orde for at designet er utdatert og ville ha en endring.