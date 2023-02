Selger familiegården: – Ingen tvil om at det er vemodig

Meråkerposten: Det hører med til sjeldenhetene at gårdsbruk av denne størrelsen er til salgs i det åpne markedet, men nå er altså Volden Nordre på 2.415 dekar lagt ut for salg. Gården som ligger rett på andre siden av E14 for Gudå samfunnshus har tilhørt familien Nordbotten, og har vært i familiens eie i flere hundre år.

– Jeg har ikke full oversikt over historikk, men mener «sjølen» fant noen dokumenter fra første halvdel av 1600-tallet, sier Bjørnar Nordbotten.

Umulig kombinasjon

Det er han som har drevet gården Volden Nordre siden 2009. Dyrkajorda har vært forpaktet bort i perioder, og er det også nå fra januar i fjor.

– Jeg forpaktet jorda og drev gården fra 2009 til 2021, men over tid fant jeg det umulig å kombinere med min ordinære jobb, sier Bjørnar Nordbotten, som er yngst av tre barn til Marit og Leif Nordbotten.

Familiegård i all tid

Marit var født Volden og dermed den som overtok gården på odel.

– Så langt jeg kjenner til har gården gått i odel i rett nedadgående slekt i flere hundre år. Det har nok vært noen avstikkere til brødre underveis, men den har alltid vært i slekten, sier Bjørnar Nordbotten, om gården som er en av to Volden-gårder i Gudå.

– Vemodig, men fornuftig

Men nå havner den altså etter alt å dømme utenfor slekten. Det har ikke vært noen lett avgjørelse for arvingene, men Bjørnar Nordbotten sier det har blitt en naturlig avgjørelse. Selv har han kun bodd fast på gården i fire år, i slutten av 1980-årene, mens hans to eldre søsken, Narve og Eli, aldri har bodd der fast.

– Hvilke følelser kjenner du på nå som gården er lagt ut for salg?

– Det er ingen tvil om at det er vemodig, men fornuften tilsier at det er riktig. Verken jeg eller mine to søsken bor eller jobber i Meråker, så da blir det vanskelig, sier Bjørnar Nordbotten.

Vil beholde setervoll

Volden Nordre har et areal på 2.415 dekar, hvorav omtrent 211 dekar er dyrket mark, og den har omtrent 1.100 dekar produktiv skog. Bygningsmessig består gården av et våningshus, en driftsbygning, et redskapshus og en seterhytte.

Gården har jaktrettigheter og den har også en setervoll. Vollen ønsker familien å fradele og beholde.

– Vi har søkt om å få fradele setervollen Voldvolden. Der er det en hytte og to mindre bygninger, og det er søkt om en fradeling av maksimum 3,5 dekar mark, sier Nordbotten.

Voldsvolden ligger rett nordover fra Gudå stasjon, like ved tregrensa.

– Den har vi brukt jevnlig, men ikke så mye som vi skulle ønsket. Men vi ønsker iallfall å få den fradelt, sier Bjørnar Nordbotten.

Sjeldenhet

Det er eiendomsmegler Vidar Rognes i Landkreditt Eiendom som er megler for omsetningen av Volden Nordre.

– Det er ikke så ofte det legges ut bruk som dette i Meråker, men i tillegg til denne har vi nå Fossen gård ute i markedet, sier Rognes.

Med bakgrunn i tilstandsrapport og landbrukstakst er gården i Gudå lagt ut i markedet med en prisantydning på 5.250.000 kroner. Megleren er tydelig på at det må påregnes boplikt på eiendommen, og et kjøp må også gjennom konsesjonsbehandling.