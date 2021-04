Seksuelle overgrep mot hunder ga fem måneders fengsel

– Tiltalte har ved flere anledninger, overfor tre hunder, over mange år agert på en måte som i det minste var egnet til å medføre belastninger for hundene, herunder i det minste ansporet de til atferd og aktivitet som ikke er naturlig for dem. Retten legger til grunn at dette i hvert fall har skjedd minimum 20 ganger, skriver dommer Stine Andreassen i Nedre Romerike tingrett.

Straffen omfatter også besittelse av overgrepsmateriale av barn. Mannen ble også ilagt forbud mot å eie eller ha omsorg for dyr inntil videre.

Straffen er tre måneder lavere enn aktors påstand. Mannen erkjente straffskyld for de seksuelle overgrepene mot hundene, men ikke for å ha besittet overgrepsmateriale av barn.

Både påtalemyndigheten og mannens forsvarer fremholder at dommen er unik og at den kan bli viktig for fremtidige saker.

– Det er jo den første dommen som sier noe om straffeutmåling i en slik sak. Så det er vanskelig å si om det er korrekt eller ikke, sier mannens forsvarer, advokatfullmektig Ilir Mehaj, til NRK.

Det er ikke klart om dommen ankes.

