– Vi har spekulert litt selv i hvorfor vi ikke har hatt noen tilfeller, sier ordfører Vibeke Langli (Sp) i Rindal kommune til NTB.

Hittil i pandemien er det ikke registrert noen koronatilfeller i trøndelagskommunen, som ligger omtrent midt mellom Trondheim og Kristiansund.

Rindal er med sine 1.989 innbyggere den kommunen med høyest innbyggertall som ennå ikke har hatt noen tilfeller.

De øvrige er ifølge Folkehelseinstituttet Røst, Utsira, Vevelstad, Røyrvik og Leka, som alle er blant de ti kommunene med lavest innbyggertall i Norge.

I alt hadde 140.204 personer fram til natt til lørdag testet positivt for koronaviruset her til lands.

– Mulig vi kan få utbrudd

– Vi har nok hatt en god dose flaks, samtidig som vi er en bygd med spredt befolkning. Innbyggerne har også vært dyktige til å følge restriksjoner og smitteverntiltak, sier Langli.

Hun understreker at kommunen til tross for at de så langt ikke har hatt noen smittetilfeller, også har vært sterkt påvirket av pandemien.

– Vi har jobbet like mye i Rindal som i kommuner som har hatt smitteutbrudd og har også hatt testing og smittesporing her. Det har vært mange tiltak, og det har påvirket næringslivet og også barn og unge. Heldigvis har vi greid å holde skoler og barnehager åpne omtrent hele tiden, sier ordføreren og fortsetter:

– Samtidig har det tidvis føltes litt urettferdig å møtte følge de nasjonale retningslinjene når vi ikke har hatt utbrudd.

Langli er klar på at koronaen også kan komme til Rindal.

– Det er fullt mulig at vi kan få utbrudd. Vi er en kommune med mye kontakt mot Trondheim og Orkland, som har hatt smitte, men vi er godt forberedt om det skulle skje, sier hun.

Mener størrelsen er en fordel

I januar i år meldte Vevelstad kommune på Helgelandskysten at en person hadde testet positivt for koronaviruset, men personen hadde bostedsadresse på Østlandet, og kommunen står fremdeles oppført uten meldte tilfeller hos FHI.

– Fordelen med små kommuner er at vi er veldig gjennomsiktige. Det er enkelt å kommunisere med samtlige innbyggere, og det har vært en styrke, sier ordfører Torhild Haugann (Sp).

Kommunen ligger på fastlandet, men er avhengig av fergeforbindelse i sør og nord.

– Vi er i realiteten en øy, og det at vi ikke har noen gjennomgangstrafikk, har vært positivt i pandemisammenheng, sier Haugann.

Ordføreren sier at kommunen var tidlig ute med å sette inn tiltak da koronaviruset rammet Norge i fjor.

– Vi var tidlig ute med å være restriktive og tenkte tidlig på hvilke arenaer vi har som kan være potensielle smittekilder. Vi har vært målbevisste, og noen kan kanskje synes at vi har vært i overkant restriktive, sier hun.

Nakstad: – Ikke overraskende

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er ikke overrasket over at noen få kommuner ikke har hatt noen registrerte smittetilfeller.

– Når man ser på pandemien i Norge de første 15 månedene, har det vært veldig lavt smittepress i mange landsdeler helt siden april 2020. Det er derfor ikke så overraskende at enkelte mindre kommuner har gått gjennom pandemien uten registrerte smittetilfeller, sier Nakstad.

Han mener det likevel ikke kan utelukkes at det har vært smitte i enkelte av kommunene, tilfeller som ikke har blitt oppdaget.

– Det kan selvsagt være at noen av dem har hatt smittetilfeller under den første bølgen i mars 2020, men på dette tidspunktet ble svært få testet og smittekildene uansett stanset av at folk holdt seg hjemme, sier Nakstad.