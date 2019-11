Se video: Ulv på gårdsbesøk i Våler

– Jeg hadde ikke kjørt så mange hundre meterne før jeg så at det var noe på jordet. Hadde vi ikke akkurat sittet og pratet om ulv, ville jeg nok tenkt at det var et rådyr jeg så. Men nå snudde jeg bilen og kjørte etter, sier Jan Magne Midtsundstad til Østlendingen.

Klokken var 23.30 og han hadde akkurat vært på besøk hos søskenbarnet Halvor Midtsundstad, der nettopp ulven hadde vært tema.

– Så dukket den plutselig opp i billyset, sto en stund og så på meg før den la av gårde mot garden til Halvor. Jeg kjørte etter, og den dukket så opp igjen rundt et hushjørne. Den sto igjen en liten stund og så på bilen. Så snudde den og begynte å tasse rundt fjøset. Jeg ringte inn til Halvor og fortalte hva som sto på. Jeg viste at hesten var ute, og at det kunne komme til å skje noe, fortsetter Midtsundstad til avisen.

Halvor Midtsundstad traff ulven ved midnatt.

– Jeg gikk rundt fjøset, og plutselig sto ulven der, rundt 20 meter foran meg, bare tre meter fra hesten. Hesten er vant til hunder, så den forholdt seg rolig. Heller ikke ulven så særlig skremt ut. Men den snudde og stakk av gårde etter en kort stund. Hadde den gått til angrep på hesten, ville nok hesten forsvart seg, sier Halvor Midtsundstad.

Vil skremme ulven vekk.

Ifølge Østlendingen skal det ha blitt søkt om skadefellingstillatelse. Ståle Sørensen hos Fylkesmannen i Innlandet skal ha opplyst at det ikke er grunnlag for det. De ønsker derimot å skremme vekk ulven.

– Vi har vært i kontakt med SNO flere ganger de siste dagene. Vi mener at det ikke er grunnlag for skadefelling, men vi har oppfordret SNO til å få på plass folk og hunder for å skremme ulven ut av området. Det vil da skje med blant annet skremmeskudd, sier seniorrådgiver Ståle Sørensen hos Fylkesmannen.