– Målet er at det skal bli tydeligere for dyreeiere hva de kan forvente når vi kommer på inspeksjon, hvilke plikter og rettigheter de har underveis og hva som skjer etterpå, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for seksjon dyrevelferd i Mattilsynet, om hvorfor de lager videoene.

I tillegg til videoen over, har de også laget en egen video om hvordan de går fram under inspeksjon hos matvirksomheter. Knævelsrud forteller at de har fått gode tilbakemeldinger på filmene.

– Vi er opptatt av å ha god dialog med de vi fører tilsyn med, veilede om regelverket og forklare hvordan vi jobber. Filmene er et ledd i dette, sier hun.

10. desember i fjor la revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG fra rapporten «Uavhengig gransking av Mattilsynet». Rapporten konkluderer med at etaten ikke har gode nok systemer og rutiner for tilsyn, at tilsynet ikke sikrer en fortolkning av regelverket, og at det mangler kontroll på gjennomføring av tilsyn.

Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet, fortalte til Nationen i fjor at de har planer om å forbedre seg på tre områder. Dette var områdene:

1. Bedre dialog og kommunikasjon på tilsyn og med næringen generelt.

2. Bidra til at regelverket blir mer forståelig og dermed enklere å etterleve for blant andre bøndene.

3. Sørge for bedre styring av planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn.

