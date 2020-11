Sauebonde tror dyrene hans er stjålet – Dyrebeskyttelsen utlover dusør

I høst forsvant sju søyer og 16 lam fra sauebonde Roy Idar Sandberg i et beiteområde i Gratangen i Troms.

Aktiv leting med hund i over 30 dager har ikke gitt resultater, og dyrene er fortsatt sporløst borte.

– Når dyrene ikke har kommet til rette etter så mye innsats, er dette å anse som tyveri. Vi har ingen indikasjoner som tyder på at de har blitt drept eller har død naturlig. Statens naturoppsyn har bekreftet at ingen dyr har blitt drept av rovdyr i dette området, sier Sandberg til Nationen.

– Jeg har sjekket de mest utilgjengelige områdene

For en måned siden valgte sauebonden å anmelde saken til politiet. Mattilsynet er også varslet.

– Dette kan bare ikke fortsette. Vi må gjøre hva vi kan for å finne ut hva som har skjedd med dyra. Det er trist, ikke bare for meg, men også hele sauenæringa, forteller han.

– Er du sikker på at dyrene ikke har satt seg fast i et vanskelig og utilgjengelig terreng i fjellet?

– Det hender at dyrene tar seg langt ut av området, men jeg vet hvor disse lommene ligger. Jeg har sjekket de mest utilgjengelige områdene der de kan ha blitt sittende fast, svarer Sandberg, som også er utdannet lektor og jobber i ungdomsskolen.

Ikke første gangen det skjer

Det er ikke første gangen Sandberg har mistet sauer på mystisk vis. Høsten 2017 forsvant 15 søyer fra beite, og også den gangen politianmeldte han det som tyveri.

– Mange dyr kom aldri tilbake, men da saken ble mediekjent dukket det plutselig opp noen dyr midtvinters i februar. Da var det jeg som ble gjort til en dårlig saueeier som ikke hadde lett etter dem godt nok. Det var en meget kjedelig sak, forteller han, og legger til at anmeldelsen endte med henleggelse, selv om statsadvokaten ba om ny behandling.

Det at vinteren snart står for tur, gjør Sandberg enda mer stresset og urolig.

– Jeg tenker på dyrene hver dag. Det er dyr som man får et forhold til. Når så mange sauer plutselig blir borte som min besetning de siste årene, er det ikke noe hyggelig, påpeker bonden, som er aktiv i lokalpolitikken

– Vi vet det forsvinner mye sau

Daglig leder og veterinær Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge forteller at de frykter at dyrene har blitt stjålet og at dyrevelferden ikke blir ivaretatt.

– Hvis bonden tror det er tyveri må vi følge opp saken. Vi vet at det årlig forsvinner mye sau. Noen blir tatt til rovvilt, men flesteparten forsvinner på andre måter. I beitesesongen forsvinner det over 100.000 sau. Det er i størrelsesorden 1000 sau om dagen. Det synes vi er altfor mye, sier hun til Nationen.

Utlover dusør

Dyrebeskyttelsen Norge utlover dusør på 10.000 kroner til den som har opplysninger som fører dem til dyrene.

– Vi vet ikke hvordan det står til med dyrene, og ønsker at de skal komme til rette. Det er kjempeviktig at dyr blir tatt vare på av folk som har kunnskap om riktig dyrefôr og stell. Det er også viktig at de kommer seg inn under tak til vinteren, forteller Roaldset.

Roaldset sier videre at de har dialog med politiet, og at de videresender dem all informasjon som kan bidra i etterforskningen.

Sauebonde Sandberg sier følgende om at Dyrebeskyttelsen Norge utlover dusør til dem som kan spore opp dyrene hans:

– Det synes jeg er veldig bra. Det skal jo egentlig ikke være nødvendig, men det viser seg at sånne ting kan være med å bidra til at folk snakker. Jeg håper at fokuset dette nå får, gjør at dyrene dukker opp i kjente omgivelser igjen, forteller han.