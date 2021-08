Sau skled ned fra fjellkant – ble hengende 25 meter over bakken

Onsdag kveld skled en sau utfor en fjellskrent og ble hengende fast bak et sikringsnett ved E16 i Dalekvam i Vaksdal kommune i Vestland.

Entreprenør i Tolles AS, Jan Erik Tollefsen, ble sendt ut av Veitrafikksentralen og beskriver redningsaksjonen som spektakulær på Facebook.

– Aldri opplevd lignende

– Det var ikke akkurat et hverdagsoppdrag dette. Jeg har holdt på i 20 år og har aldri opplevd noe lignende. Det er nok mange år til jeg opplever det samme, sier Tollefsen til Nationen.

Før de kunne redde ned sauen måtte de hente mer utstyr og folk. Ett kjørefelt på E16 måtte stenges under bergingen.

– Sauen hadde hengt der i fire timer. Vi snakker nok om 25–30 meter over bakken. Heldigvis var den kilt godt fast, så det skulle mye til for at den skulle ramle ned, forteller Tollefsen.

– Den var litt fortumla

Med en kranbil med korg tok de seg opp til sauen, skar hull i nettingen, fikk den løs og fraktet den trygt ned på bakken.

– Den var litt fortumla, men gikk på egen maskin. Jeg har snakket med bonden, og han forteller at det går bra med den, sier Tollefsen.

Tre andre sauer sto også oppe på fjellskrenten, men de skled heldigvis ikke utfor fjellskrenten.

– Vi var jo litt engstelige for at de tre andre skulle komme etter også. De sto helt ute på kanten. Men bonden fikk lokket dem med seg ned igjen og kjøre sauene hjem igjen, forteller han.