Satser 15 millioner på utdanning av voksne agronomer

– Stadig flere voksne i arbeid vil utdanne seg til agronomer. I år er det 16 fylkeskommuner som får midler etter den nasjonale modellen. Antall deltakere på voksenagronomutdanningen har økt med 26 prosent siste året, sier seniorrådgiver Aase Lømo i Landbruks- og matdepartementet (LMD) til Nationen.

Voksenagronom-studiet er tilpasset voksne i arbeid og skal gi kunnskap og trygghet til å drive et gårdsbruk.

– Voksenagronomutdanningen har vært en suksess som skal videreutvikles og tilrettelegges slik at enda flere bønder kan delta. De fysiske samlingene på naturbruksskolene med praktisk erfaring og nettverksbygging er og vil fortsatt være viktig. Det er læringen som skal skje mellom samlingene som er sentral i utviklingen av digitale løsninger. Pengene som brukes på dette prosjektet er en del av jordbruksoppgjøret, sier Lømo.

Antall deltagere på voksenagronomutdanningen har økt med 26 prosent siste året. Aase Lømo, seniorrådgiver i Landbruks- og matdepartementet

Fra 13 til 15 millioner kroner

Gjennom jordbruksoppgjøret i 2017 ble det bevilget 13 millioner kroner til voksenagronomutdanninga i 2018. Av dette beløpet var to millioner kroner øremerket utvikling av felles digitale undervisningsløsninger for en nasjonal voksenagronommodell.

– I jordbruksoppgjøret for 2018 et det satt av 15 millioner til voksenagronomutdanninga i 2019. Av denne summen er to millioner kroner forbeholdt implementering av felles digitale løsninger, sier Lømo, og legger til:

– Målet med å utvikle digitale løsninger for den nasjonale voksenagronommodellen er bedre læring og økt tilgjengelighet. En nasjonal modell for felles digitale løsninger i voksenagronomutdanningen åpner for at langt flere i arbeid over hele landet kan utdanne seg til bønder.

Oppland i front

Oppland fylkeskommune (OFK) har fått i oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) å utvikle felles digitale undervisningsløsninger for en nasjonal voksenagronommodell. Oppland fylkeskommune samarbeider her tett med Høgskolen i Innlandet/Senter for livslang læring (SELL) og Vestfold fylkeskommune.

– Oppland er kanskje det fylket i landet med mest erfaring når det gjelder voksenagronomutdanning. Fylkeskommunen har deltatt i nettverk med flere fylker og faglagene nasjonalt om videreutvikling av utdanningen, sier prosjektansvarlig i OFK, Liv Kari Ringen til Nationen.

Hun viser videre til at samarbeidspartneren SELL har lang erfaring med voksnes læring og fleksibilisering og digitalisering av fagskoleutdanning og høyere utdanning. Miljøet på Høgskolen i Innlandet er nasjonalt ledende på dette området.

To millioner til implementering

– Oppland fylkeskommune ønsker også å påta seg implementeringsoppgaven og søker derfor i vinter LMD om 2 millioner kroner til å planlegge og gjennomføre implementeringen av de digitale ressursene som er utviklet i første fase av prosjektet, sier Ringen.

I implementeringsoppgaven vil OFK videreføre samarbeidet med Vestfold fylkeskommune og Høgskolen i Innlandet, Senter for livslang læring.

Resultatene og evalueringen fra første fase ligger til grunn for implementeringen. Rapporten fra første fase skal være ferdig i løpet av mai 2019.

Vil ha med alle naturbruksskoler

– Erfaringer så langt viser at utviklingsarbeidet er komplekst og krever motivasjon og tid til å prioritere deltakelse blant de involverte skolene. Den tiden faglærere bruker på opplæring i bruk av digitale verktøy og læringsressurser vil komme voksenagronomene til gode. Utdanningen blir mer fleksibel, får økt kvalitet og tettere og raskere oppfølging av læringsarbeidet mellom de fysiske samlingene, sier Ringen.

Alle naturbruksskoler i landet skal få mulighet til å delta i implementeringsprogrammet.

– Prosjektgruppa arrangerer seminar for alle naturbruksskolene 8. og 9. april 2019. Målet er å motivere og begeistre ved å vise fram resultatene fra piloten og dele erfaring og læringsressurser. Deltakerne vil få demonstrert det som er utviklet og hvordan dette vil fungere i praksis, sier Ringen.