Samvirke satser stort på kjæledyr: Setter hårete mål

Norges ledende nettbutikk for kjæledyreiere i Norge, Dyrekassen AS, er blitt kjøpt opp 100 prosent av Felleskjøpet. De var fra før av største aksjonær i selskapet med 34 prosent av aksjene.

Bakgrunnen for oppkjøpet er derimot et litt hårete mål: Innen 2025 vil Felleskjøpet doble omsetningen i kjæledyrkategorien. Det betyr et hopp i inntekter fra 650 millioner kroner per i dag til 1,3 milliarder kroner årlig om fem år.

Doblinga av inntekter skal i hovedsak komme gjennom e-handel i Dyrekassen, samt Felleskjøpet og det svenske selskapet Granngårdens egen netthandel, ifølge Felleskjøpet.

I en pressemelding skriver samvirket at målsettingen «er å bli Nordens ledende kjæledyraktør», og da spesielt i hjemmemarkedene i Norge og Sverige.

Felleskjøpet har rundt 100 butikker i Norge og samme antall butikker i Sverige gjennom datterselskapet Granngården. De har fra før av de egenutviklede dyrefôrmerkene Appetitt og Labb, som selges i begge land.

– Vi er den eneste aktøren i Norden som sitter på hele verdikjeden og produserer kortreist og bærekraftig kjæledyrfôr. Vår virksomhet strekker seg fra de norske råvarene, via vår fabrikk i Vaksdal og ut til både forbruker- og proffkunder. Vår fysiske tilstedeværelse i Norge og Sverige gir oss en sterk posisjon, og med spesialiserte e-handelsløsninger som Dyrekassen.no har utviklet satser vi nå offensivt i hele Norden, sier direktør for detaljhandel i Felleskjøpet Agri, Trond Fidje, ifølge pressemeldinga.

De senere årene har Felleskjøpet opplevd en årlig vekst på om lag 5 prosent i kjæledyrmarkedet. Fidje forteller at første steg blir å samlokalisere lagervirksomhet og innkjøpsporteføljer på tvers av begge land.