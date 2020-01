Samfunnstoppane skal ete maten ingen vil ha

Val av råvarer er inspirert av Neste trekk, som er tema for konferansen, skriv Stiftelsen Årets Kokk i ei pressemelding. Dei er kulinarisk rådgivar til middagen.

– Kvar einaste rett er laga med tanke på at ein eller fleire råvarer har viktige berekraftsbodskapar i seg, og at råvarene kan bli til god mat av gode kokkar, seier Gunnar Hvarnes som er fagleg leiar for det norske Bocuse-akademiet i Stiftelsen Årets kokk.

På menyen står hyse, tang og tare, kje, kveitekjake, hønseføter, vinterlagra kålrot, reinhjarte og nedfallseple.