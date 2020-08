Samferdselsministeren vurderer tiltak for kortbanenettet

Førebels har det ikkje kome nokre løysingar, men Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) seier han vurderer fortløpande tiltak.

– Luftfarten er inne i ei svært krevjande periode som følge av korona-situasjonen. Samferdselsdepartementet har sine inneverande avtalar med flyselskapa tek slutt 30. september, samstundes ser vi ein usikker marknadssituasjon i tida som kjem, svarer han.

Det er stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap) som har stilt spørsmål om regjeringa vil innføre statleg kjøp igjen, eller ta andre grep for å betre situasjonen.

– Knyt saman Norge

Både Senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum og Sp-politikar Jenny Klinge var til stades på møtet. Det var òg leiar i Framstegspartiet, Siv Jensen, og partikollegaane Jon Georg Dale og Sylvi Listhaug.

Vedum seier kortbanenettet er ein del av kollektivsambandet i både Vestlandsregionen og også i Nord-Norge.

– Desse rutene er ikkje til for luksusreiser. Desse delane av Norge har ikkje tog, dei har kortbanenettet. Det knyt saman landet.

Nemner anbodsruter som alternativ

På spørsmål om kva tiltak som kan redde flytilbodet, svarer begge statlege kjøp og ei innføring av anbodsruter, eller FOT-ruter.

– Det blir brukt 718 millionar kroner på å kjøpe flyreiser for å halde oppe tilbodet. Til samanlikning blir det brukt 26,8 milliardar kroner på jernbane, seier Klinge.

– Det er riktig å kjøpe jernbaneruter òg, vi må ha jernbane, men det går òg med underskot, seier Vedum.

Tilbodet på Ørsta/Volda lufthamn Hovden står i fare for å bli lagt ned, seier Vedum. Han meiner at prisen på reisene må ned, samtidig som rutene skal haldast oppe.

– Det er ufatteleg dyrt å bruke tilbodet. Det kostar fort mellom 15.000 kroner og 20.000 kroner for ei familie. Dette er ikkje luksus, men nyttetransport. Det er fleire ruter i Nord-Norge som òg blir kutta, der det blir mjølkeruter i staden for. Då blir reisene opptil 4 timar lenger, og mykje dyrare, seier han.

– Avgiftspolitikken var fæl før korona

– Næringsminister Iselin Nybø varslar at dette er den nye normalen, men det kan det ikkje vere, seier Klinge.

– Avgiftspolitikken til regjeringa mot flytrafikk var fæl før koronaen kom. Politikken deira var for dårleg frå før av, seier ho.

Senterpartiet ønsker å endre avgiftene, og fjerne flyseteavgifta for alle fly under 20 tonn, som vil seie dei fleste flya til Widerøe.

– Det er for å redde dei rutene vi allereie har, og seinare auke rutetilbodet, seier ho.

Vedum seier avgiftene som vart innført har særleg ramma små selskap som Widerøe.

– Dette er ein del av sentraliseringa i Norge, det er derfor vi reiste på møtet. Småflyplassar er viktige for distrikta. Sorenskrivaren i Ørsta nemnde mellom anna at det er vanskeleg å få advokatar, det blir vanskeleg for næringslivet å få gjestar, og det er vanskeleg å drive reiseliv når det ikkje er noko flytilbod, seier han.

Han meiner Samferdselsdepartementet må halde fram med å kjøpe ruter for å behalde tilbodet.

– Den samfunnsmessige kostnaden er så stor at det blir urimeleg å miste tilbodet. Desse regionane er avhengige av det, det er ein del av kollektivnettet, seier han.

– Svært viktig for distrikta

Samferdselsministeren skriv i svaret sitt at han har registrert at Widerøe varsla kutt frå 1. oktober.

– Tilbodet på kortbanenettet er svært viktig for folk i distrikta, og er på mange plassar som kollektivtilbod å rekne. Eit for dårleg tilbod på desse strekningane bekymrar meg. Regjeringa vurderer derfor fortløpande kva tiltak og verkemiddel som er best eigna for å sikre eit godt regionalt og nasjonalt flytilbod, både i næraste framtid og på lengre sikt, skriv han i svaret til Bjørdal.